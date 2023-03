Maria De Filippi, lo rivela tristemente: “un gran rimpianto”

Maria De Filippi è una nota conduttrice italiana, è al centro della cronaca in questo periodo come mai, il motivo è la morte del marito. E’ uscita di recente una sua dichiarazione che nessuno si aspettava.

Maria De Filippi è una conduttrice televisiva, autrice e produttrice italiana, classe ’61, dunque oggi ha 60 anni – portati benissimo – ed è originaria di Milano, dove vive. La donna è molto amata e rispettata dal pubblico televisivo italiano, il suo carattere e i suoi modi sono sempre stati molto ammirati.

Maria da inizio alla sua carriera nel mondo dello spettacolo nel ’92, anno in cui diviene nota subito con il suo primo programma Ragazzi e Ragazze. Oggi questo show ancora va in onda ma si chiama Uomini e Donne ed è seguito da un numero elevatissimo di spettatori, di ogni target. Il punto forte della conduttrice è proprio questo: ha dato vita a programmi che sono acclamati da spettatori di ogni fascia di età, esempio ne sono Amici e C’è Posta per te.

Oggi la De Filippi è sempre dietro gli schermi in quanto conduce anche Tu si Que Vales, Ultima Femata e Temptation Island. La donna è proprietaria di Fascino PGT e ha anche una web Tv, Witty Tv, seguitissimo online per le repliche dei programmi televisivi italiani.

Da qualche giorno Maria è oggetto di gossip e non poco, il motivo è tristissimo e oggi la De Filippi è immersa nel dolore, per questo motivo tutti i programmi che conduce sono momentaneamente bloccati.

Maria De Filippi: la tragedia

Maria De Filippi nel 1995 si è sposata con Maurizio Costanzo, noto giornalista, conduttore e produttore italiano. I due hanno un figlio, Gabriele, oggi lui e la madre piangono la morte di Costanzo e con loro l’Italia intera.

Maurizio è deceduto a 84 anni, il 24 febbraio del 2023, dunque pochissimi giorni fa e da quel momento, il pubblico italiano e tutti i colleghi appartenenti al mondo dello spettacolo, sono ancora in lutto. Ciò che è successo è stato inaspettato e ha colpito Maria De Filippi alle spalle, oggi ancora non si parla di altro e tutti mandano il supporto alla famiglia Costanzo.

La confessione di Maria De Filippi

Dal momento in cui Maria è al centro della cronaca italiana, appare su ogni tabloid e anche sui social. Pochi giorni fa la pagina Instagram Il Capitale ha condiviso un video della conduttrice in cui lascia una dichiarazione riguardo un noto cantante e un errore che ha commesso. Si tratta di Ultimo, il cantante italiano oggi amatissimo.

Maria dice: “Due anni fa passò Ultimo e chi fece le selezioni all’epoca non se ne accorse. Mi è dispiaciuto, però ci sentiamo per telefono e abbiamo un ottimo rapporto”, si riferisce ai provini di Amici ai quali Ultimo è stato squalificato, specifica però che sono errori che si possono commettere e oggi con il cantante è in ottimi rapporti.