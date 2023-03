Forno, da oggi accendilo solo in questo modo: è proprio lui che ti gonfia la bolletta

Il caro energia è un evento che ha colpito l’Italia, e più in generale l’Europa nel corso dell’ultimo anno. Tutto è iniziato a partire dai primissimi mesi del 2022, quando sono scoppiati i conflitti in Ucraina, portandosi addietro delle cicatrici e delle conseguenze non da poco.

Nel settore alimentare abbiamo infatti registrato una pesantissima inflazione, che ha portato all’aumento del costo di diversi prodotti alimentari di base, come ad esempio l’olio di semi di arachidi e tanti altri.

Anche nel settore energetico si è verificata la stessa situazione, con l’aumento senza misura del costo dell’energia, sia per quanto riguarda l’energia elettrica che per il gas metano, portando ovviamente le principali compagnie fornitrici d’energia ad aumentare il costo delle relative bollette mensili, generando non poco malessere e malcontento tra tutti i clienti dell’Europa intera.

A correre ai ripari immediatamente, per fortuna, son stati i governi delle principali nazioni europee, che hanno attuato in maniera celere diversi provvedimenti. Nel caso del governo italiano, per esempio, il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter hanno portato all’introduzione del bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette, così come anche tutte le agevolazioni fiscali previste per l’installazione di un impianto a energia solare all’interno della propria abitazione domestica, esattamente come gli incentivi per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, che sono caratterizzati da consumi più ridotti.

Questo purtroppo non è bastato per tantissime famiglie italiane, che malgrado tutti i sostanziali aiuti statali talvolta faticano ad arrivare alla fine del mese. Così abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio utile per risparmiare il più possibile i consumi di energia elettrica, e risparmiare cifre considerevoli alla fine dell’anno.

Accorgimenti utili

Oggi in particolare ci focalizzeremo su uno degli elettrodomestici indubbiamente più utilizzati all’interno dell’ambiente domestico. Stiamo parlando ovviamente del forno elettrico, che usiamo pressoché quotidianamente per la cottura dei nostri alimenti, a pranzo e a cena.

Esso è infatti uno degli elettrodomestici che indubbiamente consuma di più, e tutto questo si riflette sulle bollette mensili che vi arrivano a casa.

In questo specifico caso la nostra raccomandazione è di accendere il forno elettrico una decina di minuti prima dell’inizio effettivo della cottura dei nostri alimenti, partendo da una temperatura bassa. Da quel momento in poi, potrete aumentare gradualmente la temperatura, fino ad arrivare alla temperatura originariamente prefissata. Utilizzando questo metodo, i tempi di cottura saranno sensibilmente ridotti rispetto al solito, e questo si andrà chiaramente a riflettere su un considerevole risparmio sulle bollette alla fine del mese.