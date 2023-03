Chiara Ferragni, il vestito è trasparente e si vede tutto: il décolleté è completamente al vento

Chiara Ferragni è una delle influencer più amate in assoluto, ha più di 30 milioni di seguaci su Instagram. Ogni giorno lei e Fedez, il marito, sono al centro del gossip e della cronaca internazionale. Questa volta è uno dei suoi ultimi outfit a lasciare tutti senza parole.

Chiara Ferragni è un’imprenditrice digitale – come lei stessa si definisce -, stilista e modella italiana, nata come blogger di moda. Ogni giorno lei e suo marito Fedez, con i loro due piccoli figli, sono sui tabloid in tutto il mondo ormai e per diversi motivi. Tra le ultime notizie c’è lo scandalo avvenuto al Festival di Sanremo, sembra infatti che abbia segnato la coppia.

Chiara ha avviato la sua brillante carriera creando il suo sito blog di moda, chiamato ‘The Blonde Salad’, dall’ora si è affermata velocemente nel settore del fashion, arrivando poi ad una notorietà indissolubile. La sua carriera è decollata immediatamente, raggiungendo subito milioni di seguaci sui social, su Instagram in particolare.

La Ferragni è sposata con il cantante italiano Fedez, con lui ha due figli, Leo e Vittoria. I due vivono a Milano e sono una coppia molto seguita, tanto da aver condiviso la loro storia e vita con la docu-serie The Ferragnez, un successone.

Chiara è stata protagonista degli schermi televisivi, solo pochissimo tempo fa ha condotto infatti per la prima volta uno dei programmi più noti e attesi della televisione italiana, salendo sul palco dell’Ariston.

Chiara Ferragni sotto ai riflettori

Su Rai 1, dal 7 all’11 febbraio abbiamo visto una Chiara Ferragni sotto una luce diversa, alla conduzione del Festival di Sanremo, accompagnata da Amadeus e dal cantante Gianni Morandi. Il vincitore della 73esima edizione è stato Marco Mengoni che ha ricevuto il Leone d’Oro.

Durante le serate abbiamo assistito a molti colpi di scena, tra questi quello che ha visto protagonisti Chiara e Fedez, lui è stato baciato dal cantante in gara Rosa Chemical, oggi infatti non si parla di altro che della presunta crisi tra la coppia data dal gesto avvenuto pubblicamente.

La foto di Chiara: il vestito trasparente

Sono settimane che la coppia Ferragnez è oggetto della critica, lo scandalo di Sanremo sta perseguitando i due e ad alimentare il gossip sulla rottura ci sono i post di entrambi: lui appare non stare benissimo, lei non pubblica più foto con il marito.

Chiara però si sta dedicando alla Fashion Week e condivide i suoi outfit, uno di questi è quello che poche ore ha lasciato tutti a bocca aperta: il vestito è trasparente sul busto, si vede il seno senza alcuna censura e alcun velo. La foto sta facendo parlare molti ma d’altronde non è la prima volta che l’influencer osa.