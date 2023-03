Whatsapp, arriva l’abbonamento: sarai costretto a pagare

In arrivo una nuova versione a pagamento per i clienti del popolare servizio di messaggistica istantanea WhatsApp

Fin dal suo primo lancio negli store online, WhatsApp ha conquistato gli utenti di tutto il mondo per le sue funzionalità che permettono di inviare messaggi di testo, immagini e video, apprezzatissima anche la funzione dei messaggi vocali introdotta negli ultimi anni.

La sua fortuna è dovuta anche al fatto che Whatsapp è rimasto sempre gratuito negli store e non ha mai introdotto pubblicità invasive per utilizzare il servizio. Quando nel 2014 fu acquistata da Facebook si ebbe il sentore che qualcosa sarebbe potuto cambiare, ma poi la società statunitense decise di rispettare la volontà degli ideatori di Whatsapp, Koum e Acton, che erano sempre stati contrari alla pubblicità.

In fondo l’idea, tanto semplice quanto geniale, aveva permesso ai due fondatori di raggiungere i 200 milioni di utenti nel 2013, l’anno prima dell’acquisizione da parte di Facebook per oltre 19 miliardi di dollari. E pensare che Koum e Acton furono scartati proprio da Facebook, quando decisero di lasciare il colosso Yahoo per cui già lavoravano, per lanciarsi nello sviluppo della nuova idea che li avrebbe resi famosi.

Un acquisto fortunato visto che, dieci anni dopo, gli utenti sono decuplicati, e Whatsapp ha festeggiato nel 2020 l’impressionante traguardo di 2 miliardi di utenti mensili. Un successo dovuto anche alle implementazioni che la nuova proprietà ha introdotto su Whatsapp, come la fortunatissima versione desktop introdotta nel 2015.

La versione a pagamento di Whatsapp

Tra le innovazioni lanciate da Facebook per Whatsapp c’è la versione Business, che funziona esattamente come la versione standard ma che fornisce tutte le informazioni e gli strumenti per le comunicazioni aziendali, di organizzazioni, negozi e società. In pratica permette di dividere le chat di lavoro da quelle private e rispondere ai clienti a nome della propria azienda. In Italia gli account Business non sono ancora molto diffusi ma stanno aumentando esponenzialmente.

Secondo le ultime indiscrezioni di WABetaInfoi, rilanciate anche dal sito di SkyTg24, Whatsapp sta lavorando ad una nuova versione a pagamento che sarà fruibile tramite abbonamento. L’innovazione dovrebbe riguardare solo gli account Business, possono quindi stare tranquilli i milioni di utenti italiani che utilizzano l’applicazione ogni giorno per scambiarsi messaggi.

L’indiscrezione non è stata ancora confermata da WhatsApp, ma WABetaInfo prevede che il nuovo piano in abbinamento arriverà insieme a servizi aggiuntivi con il prossimo aggiornamento Whatsapp Business Beta per Android e iOS. Tra le novità, dovrebbe anche esserci la possibilità di collegare dieci dispositivi diversi, a fronte dei 4 previsti oggi, in modo da permettere ai dipendenti di comunicare contemporaneamente con i clienti.