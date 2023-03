Nascosto in fondo al mare hanno trovato questo: la scoperta enorme

Il mare, come la terra nasconde al suo interno tante insidie come nel caso degli animali che lo abitano, e in particolare pesci pericolosi di cui spesso e volentieri ignoriamo l’esistenza.

Oltre a questi, però, è possibile rinvenire dei reperti molto interessanti sui fondali marini, che possono raccontare spesso e volentieri eventi del passato, gettando luce su dettagli che fino a quel momento non conoscevamo.

Vediamo insieme l’ultimo scoperta in tal senso, analizzandone tutti i dettagli. L’ultimo rinvenimento marittimo corrisponderebbe a una nave antica, che verosimilmente trasportava diversi beni di lusso al suo interno, prima di affondare per centinaia d’anni sul fondale marino di Wadden, in Danimarca. Parliamo infatti di circa 400 anni fa: a quell’epoca non era una situazione infrequente che navi di questo tipo, come quella rinvenuta sul fondale marino, fosse colma al suo interno di merci molto preziose e considerevoli da un punto di vista economico.

Tra tutti gli oggetti rinvenuti, sicuramente quello che ha attirato maggiormente gli occhi su di sé è un vestito nuziale in argento, che presenta dei motivi davvero caratteristici e interessanti, che assomigliano vagamente a dei cuori legati tra di loro da alcuni nodi.

Risaltano in particolare alcuni dischi in argento puro, presenti sulla superficie del corpetto e della gonna del vestito nuziale stesso, che accrescono ancor di più il prestigio di questo prezioso e rarissimo rinvenimento, oltre ad aumentarne di valore in termini economici.

I dettagli del rinvenimento

Non è solo questo, però: nel relitto recentemente rinvenuto, infatti, sarebbe stato trovato anche un altro vestito, in questo caso confezionato facendo uso di una seta damascata. Ad arricchire ulteriormente questo vestito sarebbe il motivo floreale, che dà vita rispettivamente a una gonna con ventagli che danno sulla parte anteriore del vestito stesso, maniche a sbuffo, e un corpetto per finire.

Vi sembrerà incredibile ma non è finita qui: nel relitto di Palmwood Wrek (dal nome della nave originale) erano presenti anche forzieri, che presentavano al loro interno libri rilegati in pelle, tessuti, argenteria di ogni tipo, accrescendo ulteriormente il valore economico. Tra questi, particolare risalto viene dato a una rilegatura specifica, che mostra nella fattispecie lo stemma della nobile famiglia Stuart: questa sarebbe stata realizzata addirittura in oro, per arricchire ulteriormente il suo pregio.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori analisi e approfondimenti da parte del team di studiosi che stanno attualmente analizzando questo relitto, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane a venire.