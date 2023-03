Frigorifero, se lo imposti così risparmi un capitale: ecco la soluzione a tutti i tuoi problemi

Ecco come impostare il frigorifero per evitare sprechi e risparmiare soldi sulla prossima bolletta dell’energia elettrica.

I progressi della tecnologia hanno portato diversi vantaggi anche nel campo degli elettrodomestici. Oltre ad essere diventati più sicuri e più affidabili, soprattutto negli ultimi anni, si è lavorato molto per aumentare l’efficienza energetica.

Un elettrodomestico efficiente dal punto di vista energetico permette un notevole risparmio di energia che si traduce sia in un risparmio in bolletta sia in minori emissioni inquinanti nell’ambiente. Questo risulta particolarmente utile per quegli elettrodomestici, come il frigorifero che resta acceso 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

I frigoriferi, come gli altri elettrodomestici, sono classificati in classi energetiche in base ai consumi. Un frigorifero con congelatore di classe A+ da 300 litri, 200 per il frigo e 100 per il congelatore, consuma in media tra i 206 e 274 kWh/anno, uno di classe A+++ consuma meno di 138 kWh/anno. Considerando il costo medio di 0,18 centesimi di euro per kWh, un frigorifero di Classe A+++ costa in bolletta appena 25 euro all’anno.

La situazione è molto diversa da 30 anni fa, quando il consumo medio di un frigorifero era intorno ai 500 kWh all’anno. Ecco perché se si possiede ancora un elettrodomestico molto vecchio, appartenente ad una classe energetica troppo bassa, forse è arrivato il momento di considerare l’opportunità di sostituirlo con uno più ecologico.

Come impostare il frigorifero per risparmiare

Scegliere la classe energetica più conveniente non è l’unico modo per risparmiare sulla bolletta. E’ possibile adottare diversi accorgimenti che permettono di ridurre i consumi inutili. Già al momento dell’acquisto possiamo considerare un frigorifero adatto alle reali esigenze, evitando di scegliere quelli troppo grandi se non sono necessari.

Anche la posizione del frigorifero può influire sui consumi, per esempio, è meglio non posizionarlo in luoghi non troppo caldi o vicino a fonti di calore, come i termosifoni o il forno, e fare attenzione che non sia esposto alla luce solare che può entrare dalle finestre o dai balconi.

Un altra cosa a cui fare attenzione è la regolazione della temperatura, per risparmiare energia e denaro si consiglia di impostare la temperatura del frigo tra 1° e 4° C e quella del congelatore a -18° C. Ognigni grado al di sotto di queste temperature può aumentare i consumi di oltre il 5%. Inoltre, è molto utile variare la temperatura in base a quella esterna. Soprattutto d’estate è bene evitare di calare ulteriormente la temperatura, anche perché la maggiore differenza con l’esterno ci farà percepire in maniera differente le temperature.