Cybersicurezza: arriva il grande progetto Italiano: una grande svolta

Non possiamo di certo affermare il contrario: internet ha cambiato totalmente la nostra vita, da ormai una ventina d’anni a questa parte. Primo tra tutti l’arrivo sui personal computer (o PC, che dir si voglia), seguiti qualche anno dopo dall’introduzione dei social network (tra cui in particolare Facebook, Instagram, Tik Tok e chi ne ha più ne metta), per poi finire parallelamente con l’avvento degli smartphone, che hanno fatto proprio di internet il loro punto cardine e di forza.

Come in ogni cosa positiva che si rispetti, però, bisogna purtroppo considerare anche il rovescio della medaglia: nel caso di internet ci troviamo infatti in un mare di insidie, rappresentate da tutti i pericoli cui andiamo incontro praticamente ogni giorno navigando all’interno del web.

Soprattutto negli ultimi anni, la sicurezza informatica (o cyber security, per dirla in inglese) è diventata un punto fondamentale soprattutto per le aziende, che sempre più si trovano a dover affrontare nuove minacce che provengono proprio dal web, come attacchi hacker et similia.

Il tema della sicurezza informatica sta senz’ombra di dubbio molto a cuore alle più grandi aziende, come ad esempio il colosso americano Google, così come anche la pubblica amministrazione, che hanno come obiettivo quello di proteggere i dati sensibili delle aziende stesse e dei dipendenti che ne fanno parte ovviamente.

Praticamente ogni giorno, infatti, centinaia se non migliaia di hacker attentano costantemente alla sicurezza dei lavoratori su internet, e questo rappresenta un grandissimo rischio per tutte le aziende del mondo.

Molto interessante a tal proposito sarebbe il recente progetto Google.org Impact Challenge: Tech for Social Goods, con cui il motore di ricerca statunitense intende incentivare la sicurezza informatica, aiutato ancor di più dal patrocinio stipulato con ANC, ovvero l’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza italiana.

I dettagli del progetto

Google avrebbe indetto un vero e proprio contest rivolto a enti di ricerca, organizzazioni no profit e istituzioni accademiche, dando la possibilità di ottenere un finanziamento fino a 3 milioni di euro per progetti improntati alla sicurezza informatica. I progetti verranno analizzati da un team di esperti di cyber security a livello nazionale.

Chi parteciperà al contest, inoltre, avrà anche la possibilità di far parte del programma di sostegno allo sviluppo tecnologico, indetto dalla stessa Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza italiana.

Nel caso in cui siate interessati ad aderire al programma di Google, affrettatevi: le candidature sono aperte fino al prossimo 7 aprile 2023, mentre le selezioni verranno annunciate indicativamente entro la fine del secondo semestre dell’anno corrente.