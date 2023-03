Barbara D’Urso, il dramma improvviso che ha colpito la sua vita: “È morta”

Barbara D’Urso è una nota conduttrice italiana, considerata tra le più in gamba e talentuose del Paese. E’ seguita ogni giorno da tantissimi spettatori da ogni parte d’Italia e come lo è dietro gli schermi televisivi, lo è anche sui social. Il suo ultimo post racconta del suo dolore.

Barbara D’Urso è una conduttrice e attrice italiana, nota a tutti in quanto conduce da anni ed è sempre stata esposta ai media e apparsa sotto ai riflettori. La sua carriera è stata costantemente in salita, decollando quando era molto giovane e da subito è stata apprezzata da tutti gli spettatori.

Il debutto di Barbara D’Urso è avvenuto negli anni ’70, quando ha partecipato al programma, oggi si chiama Canale 5 ed è casa Mediaset, per la quale la conduttrice lavora da anni. Un’altro programma per il quale è ricordata ai suoi esordi, è Stryx su Rete 2.

La D’Urso debutta negli anni ’80 come attrice, partecipando al cast di diversi film sia per i grandi che per i piccoli schermi. Nel 1982 recita nel film Erba Selvatica, e poi in Vogliamoci troppo bene, Delitto in via Teulada e La casa rossa. Nonostante però, la sua carriera come attrice si sia rafforzata, preferisce i riflettori del suo studio in Mediaset.

Il maggiore successo e la maggiore notorietà per Barbara, arrivano negli anni 2000, quando viene riconosciuta dallo spettacolo italiano come una delle migliori conduttrici del Paese. Dal 2003, fino al 2005, ha condotto il Grande Fratello. Successivamente, dal 2008 si è spostata alla conduzione dello show televisivo Mattino 5. Oggi è arrivata alla conduzione del programma per il quale è più nota al momento, Pomeriggio 5.

Il triste post di Barbara D’Urso

Negli ultimi giorni si è diffusa la triste notizia che ha colpito il mondo dello spettacolo, purtroppo è deceduto uno dei conduttori che ha fatto la storia della televisione italiana. Come i suoi colleghi, anche Barbara ha voluto ricordarlo e condividere la sua tristezza con i fan.

L’uomo in questione è Maurizio Costanzo, era un grandissimo giornalista e conduttore italiano, nato nel 1938 ed era molto giovane quando è comparso sugli schermi. Purtroppo ora ha lasciato un enorme vuoto nella vita della moglie Maria De Filippi e dei figli.

Barbara D’Urso e le tristi parole

Barba D’Urso, come molti altri suoi colleghi ha voluto condividere su Instagram, dove è molto seguita, un ricordo di Maurizio Costanzo, salutandolo con un video di molti anni fa.

La conduttrice ha scritto: “Grazie davvero Maurizio…Grazie della stima che per anni mi hai sempre dimostrato…Grazie per l’immensa generosità…Grazie per avermi permesso di imparare tante cose…Col cuore per sempre”.