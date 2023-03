Adriana Volpe, il costume è troppo piccolo: il dettaglio non sfugge ai fan

Adriana Volpe è una donna molto nota nello scenario del mondo dello spettacolo italiano. E’ una ex modella, show girl e oggi è una delle opinioniste del Grande Fratello. La foto che ha condiviso con i fan non lascia dubbi e tutto notano il particolare.

Adriana Volpe è una conduttrice, ex modella e show girl italiana, nata nel 1973. La donna è un volto molto noto della televisione italiana, in particolare di casa Rai, ha condotto infatti, negli anni duemila, Mezzo giorno in famiglia e I fatti vostri.

Adriana, prima di approdare nei palinsesti televisivi, ha conseguito il diploma scientifico a Roma e successivamente ha iniziato la carriera da modella, viaggiando così tra Milano, Tokyo, Zurigo, Parigi e New York. La sua carriera nel mondo della moda andava a gonfie vele ma dopo qualche hanno ha preso la decisione di stabilirsi in Italia e svoltare pagina.

La Volpe ha avuto nell’ultimo periodo, in particolare nell’ultimo anno, problemi di tipo legale non ancora risolti, il motivo è il divorzio dal marito e ne sta soffrendo molto. Ha dichiarato diverse volte che il suo matrimonio era diventato un vero e proprio inferno.

Adriana era sposata dal 2008 con Roberto Parli, oggi tra i due non c’è un bel rapporto, nonostante abbiano una figlia minorenne da crescere e il divorzio non si è ancora concluso del tutto, la separazione però, è avvenuta nell’estate del 2021. Adriana ha dichiarato in tribunale di aver ricevuto gravi minacce da parte dell’uomo, oggi infatti è sottoposto al divieto di avvicinamento sia a lei che alla figlia.

Il post di Adriana Volpe

Adriana Volpe ha dovuto superare da poco un brutto male, un imprevisto che l’ha condotta a lasciare il programma televisivo, il Grande Fratello Vip nelle vesti di opinionista.

Nonostante i diversi problemi che ha avuto, si è sempre dimostrata forte e per questo condivide sempre contenuti positivi sui social, foto della sua routine e dei suoi obiettivi e impegni lavorativi.

Il dettaglio che notano i fan

Tra i post che Adriana condivide con i seguaci su Instagram, ci sono foto e video in cui appare felice e raggiante. Uno dei suoi ultimi post la vede bellissima, in bikini a bordo piscina, i fan non possono fare altri che notare quanto la Vope sia dimagrita, sempre più bella e in forma.

La conduttrice scrive: “Rinasceremo insieme dalla cenere”, citando la canzone con cui Lazza ha partecipato di recente al Festival di Sanremo.