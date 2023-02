Spie auto, se si accende questa fai attenzione: rischi di rompere tutto

Al giorno d’oggi le macchine sono sempre più dotate di una componente elettronica, in grado di controllarle alla perfezione e consentire di risolvere qualsiasi tipo di problema in men che non si dica.

Può infatti capitare spesso e volentieri che si accendano, dall’oggi al domani, delle luci spia che indicano eventuali malfunzionamenti all’interno della macchina, che quindi deve essere regolarmente controllata ond’evitare problematiche di questo tipo.

Scopriamo insieme nei dettagli tutte le tipologie di spie che potrebbero illuminarsi, e cosa indicano esattamente nello specifico. Iniziamo innanzitutto dalla spia con un punto esclamativo, che potrebbe comparire all’improvviso nell’auto e indicare diverse anomalie in questo caso, dal momento che le cause potrebbero essere delle più molteplici.

La prima cosa che dobbiamo considerare è che le spie possono assumere un colore diverso, e questo ci consente nello specifico di andare a distinguere i diversi problemi tra di loro. Nel caso della spia con il punto esclamativo, infatti, essa potrebbe andare a indicare l’eventuale presenta di gomme forate in uno dei 4 pneumatici dell’auto.

È proprio la spia esclamativa infatti a segnalare che la pressione dei pneumatici è diminuita di netto nel giro di poco tempo, andando quindi ad avvisare prontamente l’utente del problema, in modo tale da porvi immediatamente rimedio.

Consigli utili

Non sempre però la situazione è così tragica, non allarmatevi quindi: a volte la bassa pressione potrebbe semplicemente andare a indicare la presenza di gomme sgonfie, e in questo caso è possibile risolvere semplicemente andando a gonfiarli maggiormente, in modo tale da arrivare ad un assetto standard che ci eravamo prefissati.

Un’altro caso in cui una spia si può accendere è quando viene inavvertitamente inserito il freno a mano: questa spia può essere rimossa tranquillamente, togliendo semplicemente il freno a mano mentre guidiamo. Nel caso in cui, dopo questo tentativo, la spia rimanga ancora accesa, potrebbe incontrovertibilmente significare che le pasticche dei freni sono usurate. In questo caso, per risolvere, è necessaria quindi la sostituzione dei freni, in modo tale da garantire anche un’estrema sicurezza alla guida. Un’altra eventualità potrebbe essere rappresentata infine da un malfunzionamento generico a livello dell’impianto dei freni: in questo caso specifico è bene rivolgersi a un meccanico, che saprà risolvere sicuramente la situazione.

Vi raccomandiamo fortemente di non ignorare i segnali e le spie luminose generate dalla vostra autovettura, dal momento che non considerare queste problematiche potrebbe portare eventualmente all’insorgenza di gravissimi problemi, che è bene evitare per la sicurezza di sé stessi e degli altri, oltre a rappresentare un danno molto costoso.