Christian De Sica, il dramma arrivato come un fulmine: “Ti ho voluto tanto bene”

L’attore italiano Christian De Sica è amatissimo dal pubblico italiano ed è anche molto seguito sui social. Il suo ultimo post condivide con i seguaci il suo dolore e la tristissima notizia che ha colpito il mondo dello spettacolo.

Christian De Sica è un comico, showman, attore, cantante e anche sceneggiatore italiano, nato a Roma e oggi ha 71 anni. E’ figlio del noto attore Vittorio De Sica, del quale ha seguito le orme regalando agli italiani capolavori cinematografici.

L’attore è ricordato come uno degli attori principali dei film Cinepanettoni, nei quali ha recitato dal 1983, diventando molto noto e con lui il collega Massimo Boldi. La carriera di De Sica ha inizio però come cantante, nel 1970, partecipa infatti al Festival di Sanremo. Successivamente la sua carriera decolla nel mondo del cinema e dello spettacolo, oggi è uno degli attori più amati dal pubblico per incarnare l’umorismo italiano per eccellenza.

Christian è sposato dal 1980 con la produttrice cinematografica Silvia Verdone e con lei ha due figlie. Oggi però, l’attore non appare più molto spesso dietro gli schermi con la stessa frequenza di quando era più giovane ma i film in cui ha recitato son o sempre attuali e guardati da tutto il pubblico italiano.

Nelle ultime ore Christian De Sica ha condiviso su Instagram un post in cui esprime tutto il suo dolore per ciò che è successo in questi giorni.

Il post su Instagram di De Sica

Nelle ultime ore si è diffusa la triste notizia che ha colpito il mondo dello spettacolo, purtroppo è deceduto uno dei conduttori che hanno fatto la storia della televisione italiana. Come i suoi colleghi, anche De Sica ha voluto ricordarlo e condividere la sua tristezza con i fan.

L’uomo in questione è Maurizio Costanzo, era un grandissimo giornalista e conduttore italiano, nato nel 1938 ed era molto giovane quando è comparso sui grandi schermi, purtroppo ora ha lasciato un enorme vuoto nella vita della moglie, Maria De Filippi e dei figli.

Il saluto di Christian De Sica

Christian De Sica ha condiviso su Instagram un post dedicato a Maurizio Costanzo, ha postato la sua foto e ha scritto alcune parole molto emozionanti, salutandolo.

L’attore ha scritto: “Devo tanto a te. Quante cose abbiamo fatto in questi anni. Cinema, televisione, teatro. Sono contento di essere venuto a salutarti all’ultimo Costanzo Show. Grazie per tutto quello che mi hai insegnato e hai fatto per me. Ti ho voluto tanto bene amico mio. Ciao”.