Christian De Sica, capelli lunghissimi e sguardo piacente: irriconoscibile

L’attore italiano Christian De Sica è amatissimo dal pubblico italiano ed è anche molto seguito sui social. Una delle sue ultime foto, postate su Instagram, lo ritrae in un modo in cui pochissimi lo hanno visto prima.

Christian De Sica è un comico, showman, attore, cantante e anche sceneggiatore italiano, nato a Roma, città che ama e in cui vive, oggi ha 71 anni (portati benissimo). E’ figlio del noto attore Vittorio De Sica, del quale ha seguito le orme regalando al pubblico italiano veri e propri capolavori cinematografici.

L’attore è ricordato come uno degli attori principali dei film Cinepanettoni, nei quali ha recitato dal 1983, diventando molto noto e con lui il collega Massimo Boldi. La carriera di De Sica ha inizio però nel mondo della musica, infatti partecipa come cantante nel 1970 al Festival di Sanremo.

Dagli anni ’70 in poi, dedica la sua carriera e tutta la sua energia al mondo dello spettacolo, in particolare nella sfera del cinema, infatti oggi è ancora considerato uno degli attori più amati dal pubblico nostrano per incarnare l’umorismo italiano perfettamente.

Christian De Sica è sposato dal 1980 con la produttrice cinematografica e figlia d’arte Silvia Verdone e con lei ha due due figlie. Oggi però, l’attore non appare più molto spesso dietro gli schermi con la stessa frequenza di quando era più giovane ma i film in cui ha recitato sono sempre attuali e guardati da tutto il pubblico italiano.

Il post di Christian De Sica

Christian De Sica è molto seguito sui social, in particolare su Instagram dove nelle ultime ore ha condiviso con i fan un suo ricordo. L’attore ci tiene sempre a ricordare dettagli del suo passato, eventi, luoghi e persone che ha amato.

Diverse volte De Sica ha ricordato i suoi periodi trascorsi a Cortina, sia per lavoro – sul set dei Cinepanettoni – sia per le sue vacanze e periodi che trascorreva lì con amici e famigliari.

Christian De Sica: il ricordo

Christian De Sica ha condiviso negli ultimi giorni un post con il quale condivide un attimo scattato mentre soggiornava a Cortina. Nella foto è ritratto lui, come non lo abbiamo mai visto: ha capelli lunghi e uno sguardo che raramente abbiamo visto su di lui.

De Sica nella foto è in compagnia di amici e colleghi appartenenti al mondo dello spettacolo. L’attore scrive: “Cortina. Paola Sturchio, Rita Rusic, Silvia e Paolo Villaggio”, ricordando qualcosa che resterà per sempre nella sua memoria