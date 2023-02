Casa calda in inverno e bollette a zero? È possibile | Stacca subito quella caldaia inutile

Sono tempi davvero duri e complessi, non solo per l’Italia ma anche per l’Europa in generale. Questo soprattutto a causa del caro energia, che ha recentemente colpito tutto il continente.

Il tutto è iniziato circa un anno fa, all’esordio dei primissimi conflitti in Ucraina, che hanno segnato inevitabilmente l’Europa con diverse conseguenze importanti. Prima di tutto ricordiamo in particolare l’aumento sconsiderato delle materie prime, tra cui ad esempio l’olio di semi di arachidi, che si. è riflettuto inevitabilmente in un’inflazione a livello di tutto il settore alimentare.

Oltre a questo ricordiamo l’aumento incontrollato del costo dell’energia elettrica e del gas metano, che in questo caso ha costretto le principali compagnie fornitrici d’energia ad aumentare il costo delle bollette mensili, creando non poco malcontento sia tra gli italiani che tra gli europei in generale.

Diversi e numerosi sono stati i provvedimenti presi in atto dal governo italiano (assieme a quello di tante altre nazioni europee), come ad esempio il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter, che hanno introdotto il bonus energia da 150 euro (detraibili direttamente dal costo delle bollette) così come tutte le detrazioni fiscali e le agevolazioni fiscali rivolte a chi fosse intenzionato ad acquistare un elettrodomestico di nuova generazione, il quale consumando meno permette di risparmiare cifre considerevoli alla fine del mese.

Questo però non è bastato purtroppo per milioni e milioni di famiglie italiane, che si sono trovate in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili dell’energia, e hanno rischiato spesso e volentieri di faticare per arrivare alla fine del mese.

Consigli utili

È così che oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio utile, così da risparmiare sensibilmente sulle prossime bollette mensili dell’energia. Senz’ombra di dubbio il riscaldamento è una delle voci più importanti a livello dei consumi all’interno dell’ambiente domestico. Come possiamo fare a diminuirli, arrivando quasi ad azzerarli? La soluzione è presto detta.

In questo caso specifico è infatti rappresentata dall’impianto solare termico, che si rivela efficace in particolar modo per riscaldare tutto l’ambiente di casa (risparmiando sensibilmente energia), ed è inoltre in grado di produrre acqua calda sanitaria. L’installazione di un impianto solare termico è inoltre favorita dagli incentivi che arrivano dallo stato grazie al Conto Energia Termico, che permette di recuperare fino al 65% delle spese totali sostenute da parte del cliente finale.

Grazie all’installazione di questo particolare impianto (oltre ad essere fortemente ecosostenibile), avrete la possibilità di risparmiare importanti cifre alla fine dell’anno.