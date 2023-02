Meteorite, ne è caduto uno in Italia: ecco cosa sappiamo

Da ormai decine e decine di anni ci siamo progressivamente abituati ad avvistare continuamente oggetti misteriosi e volanti che si stagliano nel cielo: spesso le persone cominciano a pensare immediatamente ad un UFO o cose simili, ma il più delle volte si tratta di veri e propri meteoriti.

Sarebbe questo il caso di un meteorite recentemente caduto in territorio italiano: scopriamo insieme di cosa si tratta e tutti i dettagli a tal proposito.

Il meteorite sarebbe caduto proprio in corrispondenza della giornata degli innamorati, San Valentino, lo scorso 14 febbraio. Il meteorite avrebbe quindi solcato l’atmosfera terrestre, per poi successivamente schiantarsi. Molti sarebbero i testimoni di questo passaggio nel cielo, i quali hanno assistito a questo particolarissimo evento notturno.

In base a quanto rinvenuto dalle ricostruzioni degli studiosi, il meteorite si sarebbe schiantato in prossimità della città di Matera, in Basilicata. Dobbiamo considerare che si tratta di un evento assolutamente raro e fuori dal comune, dal momento che non accade quasi mai che un meteorite di tali dimensioni ed entità si schianti così vicino ad un centro abitato come questo che è caduto lo scorso 14 febbraio.

In corrispondenza del sud Italia sarebbero stati recuperati addirittura numerosi frammenti dello stesso meteorite, tralaltro in un buon stato di conservazione. Questi frammenti saranno davvero molto importanti, perché permetteranno ai vari scienziati che li analizzeranno di scoprire dettagli fondamentali riguardanti la loro struttura e la loro origine, e venire a conoscenza di ulteriori informazioni riguardanti l’Universo.

La ricostruzione dell’accaduto

La scoperta dei primi frammenti del meteorite di San Valentino sarebbe stata davvero molto casuale, ad opera di due fratelli originari di Matera, che avrebbero trovato un pannello solare (in prossimità della parte alta della loro abitazione) danneggiato, per poi scoprirne l’effettiva causa.

I due fratelli hanno così rinvenuti ben 12 frammenti, di piccole dimensioni, del meteorite in questione, riuscendo così a raccogliere un totale di 70 grammi di campioni spaziali. In base a quanto stimato dagli scienziati, il peso del meteorite sarebbe stato pari a circa 400 grammi, prima del suo ingresso all’interno dell’atmosfera terrestre. I campioni sono stati immediatamente inviati ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso, in modo che gli scienziati avranno la possibilità di analizzarli attentamente e con cura nei loro minimi dettagli.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti da parte degli studiosi in merito all’origine di questo meteorite, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.