Enzo Iacchetti, succede tutto nelle ultime ore: il lutto è troppo pesante

Enzo Iacchetti è uno dei conduttori più stimati dagli italiani. L’uomo dimostra di avere sempre un grande cuore: una delle sue apparizioni più recenti ha spezzato il cuore a tutto il pubblico.

Enzo Iacchetti, nome completo Vincenzo Iacchetti, lo conosciamo tutti per la sua notorietà televisiva, è un comico, conduttore televisivo e autore italiano. Il suo modo di fare sotto ai riflettori, lo ha reso uno dei personaggi più simpatici della televisione nostrana.

La carriera di Enzo inizia nel 1978, quando si licenza da un’agenzia viaggio di Lugano e inizia a lavorare in radio, successivamente gli si aprono le porte nei locali Milanesi, dove prende parte agli spettacoli in veste di comico. Dopo qualche anno appare poi in Mediaset per alcuni programmi poco noti, fino a collaborare con Maurizio Costanzo Show.

Enzo è amato da tutti, sia dai fan che dalla sua famiglia e amici, la sua simpatia ed ironia non lo hanno mai abbandonato neanche nei periodi più bui. Ha un figlio, Maurizio, avuto con la ex moglie e successivamente si è impegnato sentimentalmente con Maddalena Corvaglia, conosciuta proprio in ambiente lavorativo.

Una delle prime cose che pensiamo quando sentiamo il nome di Enzo Iacchetti – oltre che i suoi capelli brizzolati – è il programma Striscia La Notizia per il quale ne è ormai da anni il volto, legato al programma Mediaset dalle prime edizioni.

Le lacrime e il dolore di Enzo

Enzo è stato nelle ultime ore sotto ai riflettori italiani, come lui molti altri colleghi dello spettacolo italiano, il motivo è tristissimo. Purtroppo da pochissimi giorni una devastante notizia ha colpito il mondo dello spettacolo.

La notizia tristissima che si è diffusa a macchia d’olio, riguarda la morte di uno dei conduttori che hanno fatto la storia della televisione italiana, Iacchetti come molti altri ne sta soffrendo molto.

Le difficili parole di Enzo

L’uomo che è deceduto è Maurizio Costanzo, il giornalista e conduttore italiano amato da tutto il pubblico e dai suoi colleghi. L’uomo dalla grandissima cultura, è noto dal 1938, da subito amato da tutti. Purtroppo ad oggi ha lasciato un enorme vuoto nella vita della moglie Maria De Filippi, dei figli e dei suoi colleghi.

Enzo è stato ospite a Verissimo, dove piangendo ha detto: “Ha fatto più scalpore così, se ne è andato senza dire niente a nessuno.” si è bloccato, nascondendosi il volto e asciugandosi le lacrime e ha concluso poi: “Mi mancherà un casino”.