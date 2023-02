“È enorme”, la nuova scoperta pazzesca: incredibile ma vero

Nonostante gran parte delle specie viventi siano ormai già conosciute da tempo, siamo sempre aperti a nuove scoperte, che si susseguono senza soluzione di continuità. Nel corso delle ultime settimane, in particolare, sarebbe stata scoperta una nuova specie, dalle caratteristiche singolari e uniche nel suo genere. Scopriamo insieme di cosa si tratta, andando a studiarne i dettagli.

Sarebbe un team di ricercatori il responsabile della scoperta di questa nuova specie, nello specifico si tratta di un pesce d’acqua dolce. L’habitat di questo pesce d’acqua dolce corrisponde alle caverne che sono presenti nelle parti più profonde dei bacini acquiferi, localizzati in prossimità del sud-est asiatico. Data la profondità estrema, infatti, periodicamente si scoprono nuove specie che non erano state mai avvistate prima d’ora.

Ulteriori dettagli sono emersi dalla celebre rivista scientifica Vertebra Zoology, di cui uno studio riporterebbe che la specie apparterrebbe di fatto al genere Neolissochilus, a cui appartengono altre specie (sempre d’acqua dolce, in questo caso) sia di medie che di piccole dimensioni.

Allo stesso genere, per intenderci e per farci un’idea, apparterebbero altre specie che noi già conosciamo come ad esempio le carpe o i pesci piccoli da ruscello o da stagno. Al momento questo genere conta circa 31 specie, distribuite tutte in prossimità della parte sud-est dell’Asia.

A prender parola in tal senso è stato il dottor Neelesh Dahanukar, studioso presso lo Shiv Nadar Institution of Eminence, il quale avrebbe dichiarato che gli studi relativi alla tassonomia del genere Neolissochilus è ancora incompleto, pertanto bisognerà attendere per avere un’idea generale più approfondita.

La specie nei dettagli

Andando ancor più nello specifico, l’ultima specie scoperta sarebbe Neolissochilus Pnar, che presenta delle caratteristiche ancor più singolari rispetto ad altri esemplari che appartengono allo stesso genere. In particolare sarebbero presenti degli occhi molto ridotti nelle dimensioni, associati a delle pinne pettorali imponenti, dotate di lunghi raggi. Alcune caratteristiche sarebbero condivise invece con un suo simile, il Neolissochilus subterraneus.

Nonostante la recente scoperta, il Neolissochilus Pnar avrebbe già infranto un nuovo record, dal momento che supererebbe oltremodo i 400 mm di lunghezza standard. Come abbiamo detto, la specie si troverebbe in corrispondenza del sud-est asiatico, più in particolare in mezzo alle grotte di natura calcarea di Krem Um Ladaw e la vicina Krem Chympe, all’interno della regione di Meghalaya, nell’India.

Per ora queste sono tutte le informazioni e dettagli che conosciamo inerenti a questa nuova specie completamente inedita. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti sui dettagli di questa nuova specie da parte del team di ricerca dei biologi sopracitati, che arriveranno senz’ombra di dubbio nel corso delle prossime settimane o mesi.