Acqua, installa subito questo marchingegno in casa: risparmi il 50% in bolletta

Ecco come risparmiare acqua in casa con un notevole risparmio in bolletta e con benefici anche per l’ambiente che ci circonda.

L’Italia è il primo paese in Europa per consumo di acqua potabile, si stima che ogni giorno una persona consumi tra i 150 e i 240 litri d’acqua a persona. Fortunatamente, il nostro Paese è anche tra quelli che hanno maggiori risorse idriche a disposizione, grazie alla presenza delle Alpi.

Tuttavia, in molte parti del mondo manca l’accesso all’acqua potabile e non viene garantito neanche il cosiddetto diritto all’acqua, stimato in 50 litri al giorno per persona. Mentre nei paesi dove si consuma di più, come gli Stati Uniti, il consumo giornaliero pro capite arriva a oltre 1300 litri al giorno a persona.

Purtroppo l’acqua non è una risorsa infinita e anche dove questa abbonda, come l’Italia, lo scorso anno siamo arrivati molto vicini al razionamento dell’acqua in molte regioni. Questo è soprattutto dovuto alla scarsità di piogge del periodo estivo che ha rischiato di mettere in ginocchio il settore agricolo.

Proprio per l’agricoltura viene utilizzato circa il 55% degli oltre 26 miliardi di metri cubi d’acqua consumati ogni anno in Italia, di questi il 27% arriva al settore agricolo, mentre il 18 alle coltivazioni civili.

Come risparmiare sulla bolletta dell’acqua

Purtroppo i 26 miliardi di m³ consumati ogni anno sono solo una parte dell’acqua usata nel nostro Paese. Ogni anno preleviamo circa 33 miliardi di m³, la differenza di 7 miliardi di m³ viene sprecata prima ancora di essere consumata questo perché la rete idrica nazionale è messa molto male e subisce numerose perdite durante il trasporto.

Inoltre bisogna anche considerare l’acqua che viene utilizzata per i prodotti che importiamo dall’estero che, secondo i dati del Water Footprint network, fanno salire i consumi totali a 130 miliardi di m³ l’anno. Tra i più alti in tutta Europa.

Questi numeri, chiaramente, non sono più sostenibili ed è necessario che anche a livello domestico le persone si impegnino a ridurre i consumi il più possibile adottando qualunque soluzione disponibile. Infatti, anche tra le mura domestiche sono tanti gli sprechi ed è necessario adottare comportamenti responsabili, come chiudere il rubinetto quando ci si lava i denti, preferire la doccia al bagno e installare rubinetti frangigetto che fanno risparmiare circa il 50% di acqua a parità di tempo di utilizzo. I vantaggi per l’ambiente si tradurranno anche con un notevole risparmio in bolletta