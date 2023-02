Luca Laurenti distrutto completamente: finisce in lacrime per la tragedia che l’ha colpito

Luca Laurenti è un conduttore amatissimo dal pubblico italiano, è riuscito da subito a far emozionare gli spettatori e a diventare per loro un punto di riferimento solido. In un’intervista di poche ore fa era in lacrime davanti a tutti.

Luca Laurenti è un conduttore italiano estremamente amato dal pubblico. Sa recitare, doppiare, scrivere testi di canzoni, far ridere e soprattutto sa far emozionare chiunque lo ascolti. Il conduttore è nato a Roma, nel 1961, oggi ha 59 anni ed è ancora attivo, ama il suo lavoro e lo dimostra in ogni istante

Luca Laurenti è conosciuto come collega e amico di Paolo Bonolis e viceversa, i due lavorano insieme dal 1991, da quel momento sono una coppia inseparabile, che fa sognare, divertire ed emozionare il pubblico in modo unico. Insieme hanno condotto – e conducono – Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan e Avanti un’altro.

Il conduttore è sposato dal 1994 con Raffaella Ferrari, sono molto legati e il loro amore sembra essere indissolubile. Nel 1994 nasce il figlio di Luca, Andrea Laurenti. Luca ha anche scritto un libro, Ci fai o ci sei?, ama scrivere e per questo motivo è conosciuto anche per le sue abilità nel scrivere i testi dei brani musicali, tutti di grandissimo successo.

Luca Laurenti è stato solo poche ore fa, ospite in un salotto televisivo, dove ha mostrato tutta la sua fragilità e il dolore che in questo momento sta provando.

Il dolore di Luca Laurenti

Luca Laurenti è amato tanto quanto anche lui tiene tantissimo sia ai suoi fan che ai suoi colleghi e amici. Nelle ultime ore una notizia tristissima ha reso il conduttore vulnerabile e sta soffrendo moltissimo.

Nelle ultime ore si è diffusa la triste notizia che ha colpito il mondo dello spettacolo, purtroppo è deceduto uno dei conduttori che hanno fatto la storia della televisione italiana. Laurenti ne sta soffrendo moltissimo.

Le parole e le lacrime di Luca Laurenti

L’uomo che è deceduto è Maurizio Costanzo, l’uomo era un giornalista e conduttore italiano, nato nel 1938 ed era molto giovane quando è comparso sui grandi schermi, purtroppo ha lasciato un enorme vuoto nella vita della moglie Maria De Filippi, dei figli e degli amici come Luca Laurenti.

Luca è stato ospite della Toffanin a Verissimo e durante l’intervista, è scoppiato a piangere parlando della sua amicizia con Maurizio Costanzo. Luca ha detto, in lacrime: “Per quanto io possa raccontare le cose più belle, come le canzoni che scrivo, le vivo nel silenzio del mio cuore”.