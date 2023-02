Contatore gas, con questo metodo semplicissimo dimezzi la bolletta: nessuno lo sa fare

La situazione da un punto di vista economico ed energetico in Italia e in Europa non è di certo delle più floride, soprattutto ultimamente.

Il caro energia sta infatti dilagando in tutto il territorio europeo, creando non poco malcontento in tutto il continente. Tutto è iniziato per la precisione quando sono scoppiati i primi conflitti in Ucraina, che hanno portato delle conseguenze importanti a livello di tutta l’Europa.

In primis ricordiamo l’aumento sconsiderato del costo delle materie prime alimentari, come l’olio di semi di arachidi e altri prodotti affini, che si sono chiaramente riflettute in un livello d’inflazione nel settore alimentare mai visto prima d’ora.

A questo si è associato poi l’aumento del costo dell’energia elettrica e del gas metano, indistintamente, i quali hanno chiaramente portato le principali aziende fornitrici (come può essere Enel Energia ad esempio) ad aumentare conseguentemente il costo delle bollette mensili dell’energia.

Questo ha creato un malessere a livello di tutto il continente europeo. Per fortuna il governo italiano (così come quello di altre nazioni dell’Europa) hanno provveduto celermente, cercando di fronteggiare il caro energia nel miglior dei modi, così da aiutare le fette di popolazione più bisognose.

Aiuti e consigli utili

Ricordiamo in particolare il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter, che hanno introdotto il bonus energia da 150 euro detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili, così come tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali rivolte a chi è interessato ad acquistare elettrodomestici di nuova generazione, i quali consumando meno permettono risparmi considerevoli di energia alla fine dell’anno, dal momento che hanno una più alta classe d’efficienza energetica.

Nonostante tutto questo però, numerose famiglie rischiano di andare incontro alla soglia di povertà, dal momento che non riescono ad arrivare alla fine del mese, soprattutto quando sono composte da 5 o più membri e percepiscono un solo reddito.Per questo motivo abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio e accorgimento utile, così da risparmiare anche cifre importanti alla fine dell’anno.

In particolare oggi ci focalizzeremo sul contatore del gas, in cui è essenziale l’autovettura (da parte del cliente stesso, ovviamente), in modo tale da render conto dei consumi reali e non fittizi. Si tratta di un’operazione molto rapida da eseguire, che permette di risparmiare davvero tanto se fatta con criterio e intelligenza. Nel nostro caso vi consigliamo di praticare l’autolettura indicativamente alla metà del bimestre. Sulla bolletta è inoltre indicato quando effettuare l’autolettura, in modo da segnare con precisione quanto effettivamente abbiamo consumato in quel determinato periodo.