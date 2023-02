Bancomat addio, non si potrà più ritirare: correte a prendere tutti i contanti che potete

Nel corso degli ultimi anni stiamo assistendo alla naturale evoluzione della circolazione di denaro. Negli ultimi tempi infatti si stanno sempre più utilizzando i pagamenti digitali, effettuati eventualmente con carte di credito, carte debito o sistemi analoghi.

Grazie agli smartphone di ultima generazione che sono dotati di chip NFC (come ad esempio i recentissimi iPhone 14 Pro e Samsung Galaxy S22, con l’S23 in dirittura d’arrivo), infatti, siamo in grado di effettuare pagamenti contactless in modo davvero semplice e veloce, presso i più comuni esercizi pubblici. Anche nelle metro, ad esempio, è possibile passare il proprio smartphone per pagare rapidamente, anziché acquistare il proprio biglietto cartaceo e perdere tempo, oltre che impattare sensibilmente sull’ambiente.

Purtroppo arrivano brutte notizie a tal proposito, dal momento che il numero di bancomat e filiali bancarie in Italia sta progressivamente diminuendo. Il tutto è iniziato infatti lo scorso anno, e sembra proprio che il trend nel 2023 non accenni a fermarsi.

Questo chiaramente porterebbe davvero tantissimi disagi, soprattutto agli anziani, che da sempre sono abituati a prelevare contanti alla filiale bancaria più vicina, e saranno quindi costretti in questo caso a percorrere decine e decine di kilometri per arrivare alla filiale bancaria più vicina.

Al giorno d’oggi infatti, come ben sappiamo, sta prendendo sempre più piede il sistema di home banking, che permette ai clienti delle varie banche di gestire il proprio patrimonio finanziario comodamente da casa, attraverso il proprio notebook o per mezzo del proprio smartphone, sia su sistema operativo iOS che Android.

La situazione italiana

Se questo rappresenta un vantaggio per le fasce d’età più giovane, lo stesso non si può purtroppo dire per i clienti più anziani, che com’è ovvio che sia sono poco avvezzi all’utilizzo di questi nuovi mezzi tecnologici, e si troverebbero in seria difficoltà nell’adottarli per gestire il proprio conto corrente personale.

La situazione in Italia è veramente critica, e più di un centinaio di filiali bancarie purtroppo cesseranno di esistere e chiuderanno i battenti nel corso del 2023, in particolar modo quelle con pochi dipendenti, all’interno dei paesi di provincia più remoti, con tutte le conseguenze del caso che ne derivano per gli anziani.

La situazione è davvero tragica, e non accenna proprio a smettere, ma anzi degenera solo: non ci resta a questo punto che vedere come evolverà nel corso dei prossimi mesi o anni, sperando in qualche cambiamento positivo, aiutato anche dall’eventuale intervento dello Stato, a tutela delle persone più anziane soprattutto.