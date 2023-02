Whatsapp, finalmente addio ai messaggi che vi fanno vergognare; nessuno se ne accorgerà

L’avvento di internet ha permesso sicuramente un grande progresso tecnologico, soprattutto nel settore delle comunicazioni e della telefonia in generale.

Abbiamo infatti assistito, più di 10 anni fa, all’avvento degli smartphone, che hanno fatto proprio di internet il loro punto di forza da cui partire, avendo successo in tutto il mondo. Al giorno d’oggi sono disponibili tantissimi e svariati modelli, che consentono di soddisfare le esigenze di ogni tipo di utente, in base ai suoi bisogni più specifici.

Una tipologia di app (o applicazioni) che hanno avuto maggiormente successo sono quelle di messaggistica istantanea, capitanate in questo caso rispettivamente da WhatsApp (nata inizialmente come app a pagamento, e poi diventata gratuita solo ed esclusivamente in un secondo momento), che è riuscita di anno in anno a raggiungere milioni e milioni di utenti in tutto il mondo (arrivando addirittura a superare il miliardo di utenti), seguita subito dopo da Telegram, che ha fatto del suo sistema di crittografia avanzata il suo punto di forza, riuscendo ad arrivare in questo caso a milioni e milioni di utenti iscritti in tutto il mondo.

Nella fattispecie oggi andremo a focalizzarci su WhatsApp, che come sappiamo viene aggiornato quotidianamente da parte degli sviluppatori. È infatti in arrivo una novità che potrebbe render felici milioni e milioni di utenti in tutto il mondo: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, sembra che WhatsApp sia in procinto di introdurre una nuova caratteristica molto promettente, ovvero la possibilità di poter inviare messaggi e poi successivamente modificarli a proprio piacimento. Questa è infatti una caratteristica che viene reclamata da tantissimo tempo da parte degli utenti stessi, e che è già disponibile da tempo sulla piattaforma concorrente, ovvero Telegram.

La ricostruzione degli eventi

A suggerire l’arrivo di questa nuova e interessante novità sarebbe WaBetaInfo: stando alle informazioni trapelate dal celebre portale, si avrà la possibilità di modificare i messaggi che abbiamo inviato entro 15 minuti dall’invio del messaggio stesso, in modo tale eliminare errori o semplicemente aggiungere informazioni extra rispetto a quanto avevamo fatto originariamente.

Al momento non sappiamo ancora quando arriverà nello specifico questa nuova funzionalità, anche se siamo sicuri che sarà ovviamente disponibile per entrambi i sistemi operativi mobile, capitanati rispettivamente da iOS e Android.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti da parte degli sviluppatori di WhatsApp in merito a questa nuova funzionalità, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.