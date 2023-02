Morte Maurizio Costanzo, ecco a chi va la sua eredità: prenderanno tutto loro

La devastante notizia ha rattristato tutto il pubblico italiano, il lutto riguarda il mondo dello spettacolo: la grande perdita, ovvero l’inaspettata morte di Maurizio Costanzo.

Nelle ultime ore una notizia tristissima ha devastato il pubblico italiano, si tratta di una scomparsa inaspettata, uno degli uomini più influenti e grandi dello spettacolo italiano, purtroppo è deceduto, lasciando così un enorme vuoto per la sua famiglia e tutti gli spettatori che lo vedevano come un punto di riferimento.

Purtroppo pochissime ore fa è morto a Roma, a 84 anni – era nato nel 1938 – il giornalista, autore, conduttore e sceneggiatore italiano Maurizio Costanzo, conosciuto anche per essere il marito della conduttrice italiana, amatissima, Maria De Filippi dal 1995.

La carriera di Costanzo è iniziata nel 1970, quando inizia a lavorare in Rai ma la sua notorietà diviene massima quando dal 1982 va in onda su Mediaset il programma Maurizio Costanzo show. Durante la sua brillante carriera ha condotto moltissimi programmi televisivi, esempio per il quale ne è ricordato è Buona Domenica.

La morte del conduttore ha lasciato tutti senza parole e moltissimi personaggi noti dello spettacolo italiano hanno già dato le condoglianze alla famiglia e hanno espresso pubblicamente il loro dolore al riguardo.

L’improvviso addio di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo è deceduto alla clinica Paideia di Roma, dove era ricoverato per un intervento e la sua morte è stata improvvisa, ciò che si sapeva era della presenza del diabete e del bypass. Era riconosciuto per la sua vastissima cultura e saggezza che con premura ha sempre voluto diffondere tra gli spettatori.

Purtroppo Maurizio Costanzo soffriva di diverse patologie di cui al momento solo la famiglia ne è a conoscenza e per motivi di privacy non hanno ancora voluto dichiarare. Il 27 febbraio alle ore 18 si terrà il funerare del conduttore in Piazza del Popolo, a Roma in modo che tutto il pubblico italiano possa dare il suo saluto.

A chi andrà l’eredità?

Maurizio Costanzo è scomparso da pochissime ore e i media già si stanno chiedendo quale sia il futuro della sua eredità, data dalla sua ricca e brillante carriera. L’uomo ha lasciato la moglie, Maria De Filippi con il cuore spezzato e siamo abituati a vederla sempre come una donna forte, al suo fianco c’è anche il figlio Gabriele Costanzo, nato nel 1995.

A quanto pare l’eredità di Maurizio andrà alla moglie Maria, al figlio dei due e molto probabilmente anche al primo figlio Saverio Costanzo, che ha avuto con la sua prima moglie Marta Flavi.