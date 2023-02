Intesa San Paolo, un disastro per tutti i correntisti: chiusura bancomat immediata | Non si può più ritirare

Durante quest’ultima decina di anni abbiamo assistito ad una graduale transizione nei pagamenti, dai contanti che (un tempo) venivano utilizzati in maniera quasi esclusiva, ad oggi in cui le carte di credito, le carte di credito e i sistemi di pagamento elettronici regnano sovrani.

Gli smartphone di ultima generazione sono infatti dotati di uno specifico chip NFC, che consente pagamenti istantanei e immediati senza nemmeno strisciare la propria carta di credito, aumentando di conseguenza il livello generale di sicurezza, ed evitando così eventuali truffe da parte di hacker malintenzionati et similia.

Una tragica notizia che sta recentemente interessando tutto il suolo italiano è la progressiva chiusura delle filiali bancarie, che le banche di tutta Italia stanno attuando da un po’ di tempo a questa parte. Si sta assistendo infatti a una continua transizione verso i sistemi digitali di home-banking, che consentono di risparmiare risorse fisiche, tutto a portata di un click.

Se questo rappresenta un vantaggio per le generazioni di clienti più nuove, purtroppo lo stesso non si può di certo dire per la popolazione più anziana, che è poco avvezza a questi nuovi sistemi di gestione, e si trova di conseguenza in seria difficoltà nella gestione del proprio patrimonio finanziario.

La situazione peggiora ancor di più con la chiusura delle filiali, dal momento che si ritrovano a dover necessariamente percorrere centinaia e centinaia di kilometri, pur di arrivare alla filiale più vicina per effettuare il proprio prelievo.

Brutte notizie arrivano in particolare da Force (in provincia di Ascoli Piceno, per esser precisi), in cui a partire dal mese di marzo chiuderà la filiale bancaria di Intesa San Paolo. Questo rientra infatti nei piani di ottimizzazione da parte ell’azienda, per quanto riguarda l’assetto sul territorio.

La situazione attuale

Questa imminente chiusura ha chiaramente destato la preoccupazione di tutti i cittadini di Force (oltre che degli imprenditori), i quali si ritroveranno privi di un servizio fondamentale come quello di una banca, e dovranno quindi fare decine e decine di kilometri per arrivare alla filiale di Intesa San Paolo più vicina al loro indirizzo di residenza, per la gestione del proprio conto corrente.

Ricordiamo infatti che questa filiale rappresenta l’unica banca presente a Force, e conta al suo attivo 4 dipendenti, tra cui ovviamente il direttore.

La situazione, dunque, si prospetta davvero tragica per milioni e milioni di persone: non ci resta che vedere da spettatotori come si evolverà nel corso del tempo, anche se il trend generale non è di certo dei più promettenti, con ulteriori aggiornamenti nel corso delle prossime settimane o mesi.