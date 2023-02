Gemma Galgani, tragedia nelle ultime ore: lutto distruttivo

Gemma Galgani è una delle protagoniste indiscusse di Mediaset, il suo personaggio è noto a tutti, anche a chi non la segue direttamente sugli schermi. Ciò che ha condiviso nelle ultime ore ha postato su Instagram rattrista tutti.

Gemma Galgani è una delle protagoniste indiscusse del programma Mediaset di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Gemma è una partecipante da anni del programma, in particolare partecipa per il Trono Over, è seguita quotidianamente da moltissimi spettatori e nel tempo ha raggiunto un numero elevato di fan.

Gemma è nota per la sua storia d’amore svoltasi durante il programma con Giorgio Manetti. Inoltre, intrattiene sempre per via delle sue discussioni con l’opinionista del programma Tina Cipollari. Gemma è una donna molto solare ed empatica, per questo è un pilastro del programma.

La donna è nata a Torino nel ’50, da quando è giovane, subito dopo gli studi artistici, decide di lavorare nel mondo dello spettacolo. Gemma ama molto la recitazione, infatti decide di recitare in alcuni teatri, facendo successo al Teatro Alfieri e al Colosseo di Torino.

Dopo alcuni anni alla ricerca di un compagno, decide di partecipare a Uomini e Donne, dopo la relazione con Giorgio, per il quale ha sofferto moltissimo, ora sta conoscendo Roberto. Tra i due sembra ci sia molto feeling, magari sarà la volta buona per la Galgani

Il triste post di Gemma

Gemma condivide spessissimo post e contenuti con i suoi fan e seguaci, nonostante sia spesso criticata durante il programma televisivo, quando condivide sui social la sua routine e le sue passioni, riceve sempre molto amore da parte di tutti.

Uno degli ultimi post di Gemma è molto triste, ha infatti condiviso con i suoi seguaci una tristissima notizia. Gemma ha dato le condoglianze alla famiglia dell’uomo che ci ha lasciati.

L’addio di Gemma Galgani

Da ieri si è diffusa la triste notizia che ha colpito il mondo dello spettacolo, purtroppo è deceduto uno dei pilastri della televisione nostrana: Maurizio Costanzo. L’uomo era nato nel 1938 ed era molto giovane quando è comparso sui grandi schermi, purtroppo ora ha lasciato un enorme vuoto nella vita della moglie, Maria De Filippi e dei figli.

Gemma ha scritto: “Ciao Maurizio: “C’è posta per te! Ma quanta! Sono milioni e milioni di persone che ti ringraziano per le ore di “serenità e spensieratezza” che hai donato al mondo!”. Ha così salutato Maurizio e dato le sue condoglianze alla famiglia.