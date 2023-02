Alessia Marcuzzi, il lutto poche ore fa: morte che gli ha spezzato il cuore

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici italiane più amate dal pubblico, è un punto di riferimento per gli spettatori. Pochissime ore fa ha condiviso con i suoi seguaci la triste notizia: la scomparsa dell’uomo.

Alessia Marcuzzi è una conduttrice italiana nata nel ’72 a Roma, oggi ha 50 anni ma li porta benissimo. E’ una delle conduttrici italiane più apprezzate dal pubblico, questo per i suoi modi gentili e per la sua solarità che applica ogni volta che appare sotto ai riflettori e dietro agli schermi.

Alessia Marcuzzi diviene nota quando è ancora molto giovane, inizia ad approcciarsi al mondo dello spettacolo come modella e in questo ruolo è bravissima, infatti attira già in quel modo l’attenzione del pubblico italiano.

Dopo un periodo in cui ha lavorato nel mondo della moda, è poi passata alla conduzione, apparendo dietro agli schermi come conduttrice. La donna è il volto di diversi programmi televisivi come L’Isola dei Famosi e Le Iene.

Alessia Marcuzzi oggi ha due figli, avuti dai due matrimoni con Francesco Facchinetti e Simone Inzaghi. Al momento convive serenamente con il compagno Paolo Calabresi Marconi.

Il triste post di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi è una conduttrice molto seguita e amata anche sui social, a riflettori spenti, infatti condivide tutto con i suoi fan e seguaci di Instagram. Posta molto spesso contenuti di diverso tipo.

Tra i suoi post più frequenti troviamo sue foto o scatti in cui appare con i figli e i compagni, condivide anche la sua routine e i dettagli della sua vita privata o obiettivi lavorativi. Uno dei suoi ultimi post però, è molto triste e condivide il drammatico addio.

L’addio di Alessia Marcuzzi

Nelle ultime ore si è diffusa la triste notizia che ha colpito il mondo dello spettacolo, purtroppo è deceduto uno dei pilastri della televisione nostrana: Maurizio Costanzo. L’uomo era nato nel 1938 ed era molto giovane quando è comparso sui grandi schermi, purtroppo ora ha lasciato un enorme vuoto nella vita della moglie, Maria De Filippi e dei figli.

Alessia ha scritto: “Buon Viaggio Maurizio. Un abbraccio grande a Maria. Questa illustrazione che ho trovato qui su Instagram è di @doomsartofficial. Mi sembrava così dolce che ho deciso di metterla per raffigurare un amore grande.”, così Alessia ha salutato il grande conduttore, condividendo con tutti i seguaci il suo dispiacere e lasciando un saluto e le condoglianze alla famiglia, all’amica e collega Maria e ai suoi figli.