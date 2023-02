Acqua, così il risparmio è assicurato: finalmente una gioia

Sono tempi davvero duri, per quanto riguarda l’economia di tutta quanta l’Europa. Il caro energia sta infatti galoppando da mesi a livello di tutto il continente, in particolare dai primissimi conflitti che sono scoppiati in Ucraina lo scorso mese, che hanno portato con sé numerose conseguenze nel panorama europeo.

In primis l’aumento del costo dei prodotti alimentari, che chiaramente ha portato ad un’inflazione mai vista prima. Oltre a questo, ricordiamo l’aumento dell’energia elettrica e del gas metano nel corso degli ultimi mesi: l’aumento ha praticamente costretto le principali compagnie fornitrici d’energia (come ad esempio Enel Energia per quanto riguarda il territorio italiano) ad aumentare il costo delle relative bollette mensili, creando del malessere generale sia in Italia che nell’intera Europa.

Fortunatamente i governi di tutta Europa si sono attivati immediatamente, attuando diversi provvedimenti volti proprio a fronteggiare il caro energia, e aiutare nello specifico le popolazioni più bisognose.

Decreti ad esempio come l’Aiuti-Bis e l’Aiuti-Ter hanno permesso di introdurre diverse agevolazioni e detrazioni fiscali per l’acquisto di nuovi elettrodomestici (che consentono risparmi considerevoli), così come agevolazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici all’interno dell’ambiente domestico. Infine menzioniamo il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente alla voce dei consumi delle bollette mensili dell’energia.

Nonostante tutti questi preziosi aiuti da parte del governo, molte famiglie italiane purtroppo non riescono ad arrivare alla fine del mese, dal momento che devono sostenere il peso di bollette così ingenti, ed è davvero difficile nei casi in cui siano composte da 5 o più membri al loro interno, ed eventualmente si è possesso di un solo reddito.

È così che quest’oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio per risparmiare energia, e di conseguenza avere ottimi risparmi alla fine dell’anno. In particolare ci focalizzeremo sull’acqua, che è un bene prezioso che va consumato con parsimonia, soprattutto di questi tempi.

Consigli utili

Uno dei primi consigli riguarda l’adozione di aeratori in corrispondenza dei rubinetti: questi infatti permettono di miscelare l’aria assieme all’acqua, effettuando di conseguenza una riduzione del flusso idrico, e risparmiando quindi centinaia di litri all’anno.

Un altro consiglio che vi possiamo dare è quello di evitare di far scorrere inutilmente l’acqua nei momenti in cui effettivamente non serve. Un momento simile può essere ad esempio quando ci si lava i denti, in cui possiamo chiudere momentaneamente il rubinetto mentre utilizziamo il dentifricio, risparmiando anche in questo caso.

Infine, prestate sempre attenzione ad eventuali perdite del rubinetto, che possono comportare sprechi energetici e bollette davvero salate alla fine del mese.