Rudy Zerbi, attaccato pesantemente davanti a tutti: “Sei tanto brutto anche dal vivo”

Rudy Zerbi è un conduttore e opinionista molto apprezzato dal pubblico, la sua ironia è unica e ha tantissimi fan. Qualcuno però, nelle ultime ore lo ha attaccato su Instagram riguardo il suo aspetto.

Rudy Zerbi, all’anagrafe Rodolfo Zerbi, oggi ha 53 anni ed è un produttore discografico Sony, professore di canto e conduttore italiano. E’ conosciuto principalmente per la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, Amici, per il quale insegna.

Zerbi è originario di lodi, dove è cresciuto per poi avviare la sua carriera e viaggiare molto, trasferendosi in diverse città italiane. La sua carriera ha inizio quando è molto piccolo, a soli 16 anni inizia a lavorare per Sony, casa discografica e nello stesso momento lavora come conduttore radiofonico e dj.

Rudi è felicemente in compagnia di Maria Soledad Temporini, un’architetto con la quale ha avuto due figli ma la famiglia di Zerbi in totale conta ben 4 figli avuti da mogli e compagne diverse.

Zerbi è molto seguito sia in televisione, quando appare sotto ai riflettori, sia sui social, su Instagram in particolare, dove ha un bellissimo rapporto con i seguaci ed è molto attivo.

Rudy Zerbi come professore

Rudy Zerbi è divenuto famoso passo dopo passo, con la sua partecipazione a diversi talent show come Italia’s Got Talent e Tu Si Que Vales ma in particolare per Amici. Il produttore è infatti uno dei volti simbolici del programma, è riuscito negli anni a farsi conoscere per l’uomo che è, per il suo talento e consigli.

Zerbi si fa rispettare moltissimo, infatti non teme a ‘criticare’ o ‘farsi sentire’ dagli allievi, predilige l’educazione e la buona condotta che si aspetta da parte di tutti. Quest’anno, ad Amici 22, ha però visto moltissimi allievi schierarsi contro di lui per via di alcuni voti che ha attribuito loro. Per quanto sia apprezzato, anche Rudy ha avuto e ha critiche che vanno molto sul personale.

L’attacco su Instagram a Rudy Zerbi

Rudy Zerbi è stato attaccato su Instagram, pochissime ore fa e ha condiviso con tutti la storia per condividere l’offesa che gli è stata fatta. La storia ha lasciato tutti senza parole ma il produttore ha saputo rispondere e tacere tutti, nessuno si aspettava un tale gesto da parte sua.

Nella storia che ha condiviso, appare una box domande di Instagram nella quale qualcuno gli ha scritto: “Sei tanto brutto anche dal vivo? Verrei ad amici per verificare se potessi”, lui ha risposto sollevando il dito medio e facendo un sorriso ironico.