Gratta e vinci, su quelli online è diverso: vinti 5 milioni di euro

Periodo fortunato per gli scommettitori, dopo la maxi vincita del Superenalotto, altri 5 milioni di euro vinti con Gratta e vinci.

Nel 2022 gli italiani hanno speso quasi 20 miliardi di euro in scommesse, gratta e vinci, poker e casinò online. Un giro d’affari enorme da cui lo Stato ha incassato 10,3 miliardi di euro, quasi il 22% in più rispetto all’anno precedente.

Dopo le chiusure forzate di sei mesi del 2020, i livelli delle giocate tornano ad essere quelli pre pandemia. Secondo i dati dell’industria del gaming rielaborati dall’agenzia specializzata Agipronews, lo scorso anno gli italiani avevano speso circa 15,4 miliardi, mentre nel 2019 la spesa ammontava a circa 19,3 miliardi.

Quello che cambia rispetto al 2019 è la distribuzione della spesa, infatti pare essere il gioco online a trainare la ripresa del settore, con un aumento delle giocate pari all’89%, passando dagli 783 milioni del 2019 all’1,4 miliardi del 2022. Pur rappresentando la maggior parte del mercato, la vendita nei punti autorizzati è diminuita dell’8,9%, passando dai 17 miliardi spesi prepandemia ai 15,9 dello scorso anno.

Anche il 2023 potrebbe essere un anno positivo per il settore, solitamente, i giocatori aumentano quando ci sono notizie di grandi vincite come è successo quest’anno. Questo febbraio, dopo quasi due anni di attesa, è arrivato finalmente il tanto atteso sei al Superenalotto. L’ultimo 6 era datato 22 maggio 2021, ed ha portato il vincitore ad aggiudicarsi la cifra record di 156 milioni di euro.

Gratta e vinci online

L’ultimo montepremi record del Superenalotto ammontava a 371 milioni di euro, a dividerselo sono stati 90 fortunatissimi grazie ad una combinazione elaborata dalla cosiddetta bacheca dei sistemi. Non solo Superenalotto, in provincia di Crotone sono stati vinti 5 milioni di euro con un gratta e vinci da 20 euro della tipologia “Il Miliardario Maxi”.

Nel fortunato bar Calabrese erano già stati vinti 20mila euro a gennaio e altri 500mila euro in passato, con grande soddisfazione del titolare che ha voluto congratularsi con l’anonimo vincitore. Infatti, il biglietto è stato venduto nel periodo natalizio quando ci sono molti turisti e pendolari tornati a casa per le vacanze.

Singolare quanto, invece, successo in Salento, dove una signora si è recata dal tabaccaio per riscuotere la sua vincita da 100 euro grazie ad un gratta e vinci, ma una volta controllata la validità del tagliando il titolare le ha comunicato che la vincita ammontava a 10mila euro. Encomiabile la professionalità dell’esercente che ha immediatamente la signora, ma è importante sapere che i tagliandi del gratta e vinci possono essere controllati e persino acquistati online sui siti con licenza ADM. La probabilità di vincita è la stessa degli altri gratta e vinci in commercio, con la possibilità di gestire tutto tramite smartphone, pc e tablet.