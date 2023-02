Christian de sica beccato in camera con lei: solo la vestaglia addosso | È una grande attrice

L’attore italiano Christian De Sica è amatissimo dal pubblico italiano e molto seguito. Ha recitato nei film che hanno fatto la storia del cinema italiano ed è ricordato principalmente per questi, non solo lui: anche la donna che appare con lui.

Christian De Sica è un comico, showman, attore, cantante e anche sceneggiatore italiano, nato a Roma e oggi ha 71 anni. E’ figlio del noto attore Vittorio De Sica, del quale ha seguito le orme regalando agli italiani capolavori cinematografici.

L’attore è ricordato come uno degli attori principali dei film Cinepanettoni, nei quali ha recitato dal 1983, divenendo molto noto e con lui il collega Massimo Boldi. La carriera di De Sica ha inizio però come cantante, nel 1970, quando partecipa al Festival di Sanremo. Successivamente la sua carriera decolla nel mondo del cinema e dello spettacolo, oggi è uno degli attori più amati dal pubblico per incarnare l’umorismo italiano per eccellenza.

Christian è sposato dal 1980 con la produttrice cinematografica Silvia Verdone e insieme hanno due figlie. Oggi però, l’attore non appare più sotto ai riflettori con la stessa frequenza di anni fa ma i film in cui ha recitato sono sempre attuali e guardati da tutto il pubblico italiano.

Nelle ultime ore Christian De Sica è apparso in una foto condivisa su Instagram da una donna che dovrebbe conoscere bene e nello scatto appaiono molto intimi.

Il post su Instagram

La foto in cui è apparso De Sica è stata condivisa da una donna che conosce bene, si tratta di una showgirl e attrice che ha recitato con lui in film famosissimi. Ha costruito una carriera brillante recitando nei Cinepanettoni e partecipando a programmi come l’Isola dei Famosi.

L’attrice ha iniziato ad amare il mondo dello spettacolo molto presto, ha frequentato il laboratorio di scenografia di Gigi Proietti e successivamente ha iniziato a recitare sui palchi di teatri molto importanti, prima di arrivare ad essere la collega di De Sica. La donna è molto attiva sui social e ha condiviso con tutti questa foto che la immortala con l’uomo.

La foto su Instagram con Christian De Sica

L’attrice in questione è Nadia Rinaldi, ha condiviso una foto in cui appare Christian e i due indossano solo un’accappatoio. La donna ha voluto ricordare un momento importante della carriera di entrambi.

Nadia ha scritto: “Vacanze di Natale 91, regina di Enrico Oldoini!! Il cinepanettone tanto criticato, ma tanto amato dal pubblico ha lasciato in me ricordi incancellabili!! Questa scena la porto nel cuore. Christian De Sica mi ha insegnato a stare davanti la macchina da presa….[…]. Un grande uomo, un grande attore, regista che ama i suoi colleghi, generoso in scena, come pochi ho incontrato in questo lunghissimo viaggio professionale. […]”