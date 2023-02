Bollette, risparmi subito il 20% con questo semplice metodo: lo stanno facendo tutti

È un periodo veramente complesso, quello che stiamo vivendo nel corso di quest’ultimo anno. Il caro energia ha infatti preso sempre più piede all’interno non solo del territorio italiano, ma di tutto il continente europeo.

Questa situazione è cominciata esattamente un anno fa per essere precisi, quando purtroppo sono iniziati i primi conflitti in Ucraina, con tutte le cicatrici che si sono portati appresso a livello economico, ma soprattutto energetico. Il costo degli alimenti è infatti generalmente aumentato (anche per i prodotti più semplici, come possono essere il pollo o l’olio di semi di arachidi), portando ad una conseguente inflazione a livello di tutto il settore alimentare.

Oltre a questo, ricordiamo che i prezzi dell’energia, sia essa elettrica che del gas metano, sono notevolmente aumentati, portando di conseguenza le principali compagnie fornitrici a dover aumentare di riflesso il prezzo delle bollette mensili pagate dagli utenti, con tutto il malessere e il disagio che ne è conseguito.

Il governo italiano è così corso immediatamente ai ripari, con l’adozione di diversi provvedimenti come ad esempio il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter, con il fine ultimo di fronteggiare il caro energia e aiutare in questo modo le popolazioni più bisognose, al di sotto di un certo valore di ISEE.

Tra gli aiuti più importanti non possiamo non menzionare per esempio tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali che hanno cercato di incentivare all’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, i quali consentono di risparmiare cifre considerevoli alla fine dell’anno data l’ottima efficienza energetica. Oltre a questo, citiamo poi il bonus energia pari a 150 euro, che possono essere detratti senza problemi dal costo delle bollette mensili dell’energia.

Consigli utili

Nonostante questi sono stati aiuti molto concreti, sono rimaste ancora tantissime famiglie italiane in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili dell’energia, soprattutto nel caso in cui siano composte da 5 o più membri al loro interno, e percepiscono un solo reddito a livello di tutto il nucleo famigliare.

Ecco quindi che oggi vi forniremo un metodo per risparmiare energia, e conseguentemente risparmiare ingenti somme di denaro alla fine dell’anno. Molti italiani, infatti, grazie a uno speciale trucco, hanno la possibilità di risparmiare fino al 20% sulle bollette mensili dell’energia: scopriamo come!

La soluzione in questo caso è rappresentata dal cappotto termico verde: nonostante un investimento iniziale di certo non indifferente, infatti, il risparmio energetico ed economico sul lungo termine è praticamente garantito, riuscendo ad avere un risparmio che arriva velocemente al 15% sul totale delle bollette. L’isolamento termico da esso garantito non è vantaggioso solo in inverno come si crederebbe, ma anche in estate: durante i mesi estivi infatti garantisce una temperatura fino a 3 gradi in meno rispetto a quella ambientale, diminuendo così l’utilizzo del condizionatore.