Addio gas in casa, finalmente non serve più pagarlo: ecco l’ultimo regalo dal nostro paese

Non è una situazione semplice, quella che noi italiani (e gli europei in generale, andando a includere loro) stiamo vivendo nel corso di questi freddi mesi autunnali e invernali.

Le cose si sono fatte particolarmente difficili infatti a partire dai primissimi mesi del 2022, quando sono scoppiati i conflitti in Ucraina che hanno lasciato un’impronta non indifferente a livello di tutto il panorama europeo. In primis ricordiamo l’aumento folle di tutti i prodotti alimentari (anche i più basilari), che ha rappresentato un’inflazione assurda e mai vista prima a livello di tutto il settore alimentare.

Oltre a questo, ricordiamo inoltre l’aumento folle del costo dell’energia elettrica e del gas metano, che hanno inevitabilmente costretto tutte le principali aziende (come nel caso di Enel Energia, per quel che concerne il territorio italiano) ad aumentare di riflesso il costo relativo delle bollette mensili dell’energia, creando un malessere generale a livello di tutto il territorio europeo.

Grazie ai diversi decreti pubblicati dal governo italiano, sono stati fatti sostanziali passi in avanti per fronteggiare questo caro energia, in modo tale da aiutare anche le fette di popolazione più bisognose. Ricordiamo nello specifico il bonus energia pari a 150 euro, detraibili direttamente dal costo dei consumi a livello delle bollette, così come anche le detrazioni e le agevolazioni fiscali per chiunque fosse eventualmente interessato all’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione. Questi ultimi sono caratterizzati da un’alta classe d’efficienza energetica, e pertanto consentono di risparmiare anche cifre considerevoli alla fine dell’anno.

Malgrado tutto questo, tante famiglie italiane riscontrano ancora problemi e serie difficoltà nel pagamento delle bollette mensili, soprattutto quando percepiscono un solo reddito al loro interno.

Consigli utili

Una delle voci che sicuramente impiegano i consumi maggiori all’interno dell’ambiente domestico è quello del riscaldamento, che riesce a garantire un’adeguata temperatura dentro casa, spesso utilizzando il gas metano come energia, tra caldaie, termosifoni, scaldabagno e via dicendo.

Ecco quindi che oggi vi forniremo alcuni consigli e accorgimenti utili per consumare meno energia, in modo tale da risparmiare un bel po’ sul bilancio di fine anno.

In sintesi, il nostro consiglio è quello di eliminare qualsiasi dispositivo o elettrodomestico che funzioni a gas all’interno di casa nostra, praticando una progressiva ma costante con tutto ciò che è elettrico. Un esempio lampante è la caldaia elettrica, che è di gran lunga preferibile alla classica caldaia a gas, soprattutto per gli ambienti più piccoli. In questo caso infatti la velocità di riscaldamento sarà nettamente maggiore, con tutto ciò che ne consegue in termini di risparmio energetico ed economico.