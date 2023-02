Conto Corrente, ti basta aprirlo così e non paghi nulla: ecco il trucco

Come abbiamo ribadito da più e più volte, nel corso degli ultimi anni si sono avvicendate sempre più offerte e promozioni molto vantaggiose per l’apertura di un eventuale nuovo conto corrente.

In che modo è possibile riuscire a trovare il conto corrente che ci dia le migliori condizioni di risparmio? Oggi abbiamo deciso di fornirvi una serie di consigli per andare a risparmiare rispettivamente sui costi di gestione (praticamente prossimi allo zero) e ottimizzare il risparmio.

I costi di gestione sono infatti uno dei parametri più importanti, quando si valuta l’effettiva convenienza di un conto corrente o di un altro. Purtroppo al giorno d’oggi, i consumatori aprono conto correnti spinti dalla necessità di avere un riferimento per l’accredito mensile del proprio stipendio, senza effettivamente dare un’occhiata alla convenienza del conto corrente stesso.

È proprio la mancata raccolta di informazioni uno dei punti principali con cui le persone si scontrano, magari essendo già clienti di quella stessa banca presso cui vanno ad aprire il conto, scegliendo la filiale più vicina al loro indirizzo di residenza, spesso e volentieri per questione di comodità.

Come possiamo comportarci in questi casi? Per scegliere con sicurezza e intelligenza, è bene prima di tutto capire con esattezza quali siano le nostre esigenze specifiche, e le funzioni che utilizziamo di più per un ipotetico nuovo conto corrente.

Come scegliere

A questo punto, avremo la possibilità di scegliere con più facilità la banca migliore per l’apertura del nuovo conto corrente. Una delle esigenze sicuramente più ricorrenti tra i clienti è senz’ombra di dubbio la possibilità di prelevare in modo completamente gratuito in corrispondenza degli ATM di banche diverse. Spesso e volentieri, infatti, per il prelievo di denaro contante all’interno di bancomat di altre filiali (non appartenenti al circuito della nostra banca) è prevista una sovrattassa, che è meglio evitare per risparmiare.

Un altro aspetto da tenere in considerazione è quello dei viaggi all’estero: anche in questo caso è infatti bene cercare una banca che permetta di prelevare in maniera del tutto gratuita anche quando si è all’estero, in modo tale da evitare commissioni salate quando ci ritroviamo eventualmente all’infuori dell’Europa.

Infine, l’ultimo aspetto da considerare è il canone mensile, che viene spesso richiesto dalla maggior parte delle banche: il nostro consiglio in questo caso è ovviamente quello di prediligere carte di credito a canone zero, spesso rivolge agli under 30 et similia, che consentono di risparmiare cifre considerevoli alla fine dell’anno.