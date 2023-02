Contatore acqua, se te lo installano così ti faranno piangere: multa da 10.000€ | Controlla subito questa cosa

Le irregolarità nell’installazione dei contatori dell’acqua possono costare multe salatissime, a confermarlo una nuova sentenza del Tribunale.

Il contatore dell’acqua viene solitamente installato sulla conduttura tra il tubo che proviene dall’acquedotto e l’impianto domestico privato. Spesso, a fianco si trova la valvola generale che interrompe il flusso in tutta l’abitazione.

I lavori per il posizionamento dell’impianto possono essere eseguiti sia da una ditta privata, sia dall’azienda che si occupa del servizio idrico nel comune di riferimento. In entrambi i casi i costi sono a carico del cliente che ha fatto richiesta per il contatore. Questo è dotato di una turbina all’interno che si attiva al passaggio dell’acqua e misura i metri cubi che si consumano nel momento in cui entrano in circolazione nell’impianto domestico.

Ogni contatore è dotato di un numero di matricola che identifica in maniera univoca l’apparecchio e il relativo contratto di fornitura. La matricola può essere richiesta dal gestore per eseguire operazioni di subentro, voltura e, con i nuovi contatori, anche l’autolettura.

Infatti, esistono diversi modelli di contatore dell’acqua, ma la matricola dovrebbe essere sempre facilmente visibile sul quadrante, anche nei nuovi modelli elettronici con display digitale. La matricola identifica l’apparecchio e viene apposta direttamente dalla ditta produttrice prima della distribuzione per la vendita, lo stesso numero deve essere presente anche sulla bolletta inviata del gestore dell’utenza.

Quando si rischia la multa per il contatore dell’acqua

Il posizionamento del contatore dell’acqua è molto importante e può variare a seconda del tipo di costruzione. La regola generale vuole che resti sempre accessibile anche dall’esterno per permettere l’intervento dei tecnici del distributore, sia per la lettura che per il controllo. Generalmente troviamo il contatore posizionato in una nicchia sul muro perimetrale della casa, nel vano scale o in un pozzetto.

Salvo particolari esigenze tecniche, la posizione del contatore dell’acqua può già rappresentare un segnale d’allarme per i tecnici che operano i controlli alla ricerca di allacci abusivi ad altre utenze o alla rete pubblica. Eventuali violazioni possono portare a multe salatissime. Recentemente, il Tribunale di Sassari ha inflitto una condanna al pagamento di 18mila euro.

La donna, residente, nel comune di Ozieri avrebbe realizzato un allaccio abusivo alla rete pubblica attraverso un by-pass che permetteva di aggirare il contatore. Quello che non sapeva è che i tecnici sono in grado di rilevare irregolarità sulla rete che vengono segnalati sui tablet a disposizione. La violazione rientra nell’ambito Penale e la multa di 18 mila euro inflitta alla proprietaria è in sostituzione della pena detentiva.