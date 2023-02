Chiara Ferragni, il cambio di look è pazzesco: bellezza straordinaria

Chiara Ferragni è una delle influencer più amate in assoluto, con più di 30 milioni di seguaci su Instagram. Lei e il marito sono ogni giorno in prima pagina sui tabloid, per qualsiasi motivo. Non si parla altro che del nuovo look di Chiara.

Chiara Ferragni è un’imprenditrice digitale, stilista e modella italiana, nata però come blogger di moda. Ogni giorno lei e suo marito Fedez, con i loro due figli, sono sui tabloid internazionali per diversi motivi, tra gli ultimi, le cose accadute durante il Festival di Sanremo, che sembra abbia segnato la coppia.

Chiara ha avviato la sua brillante carriera creando inizialmente il suo sito blog di moda, aiutata dal suo ex ragazzo. Il suo blog si chiamava The Blonde Salad, da quel momento si è affermata passo dopo passo nel mondo della moda, arrivando poi ad una notorietà indissolubile e che sarebbe poi durata per moltissimo tempo. La sua carriera è decollata immediatamente, raggiungendo subito un numero altissimo di seguaci su Instagram.

La Ferragni è sposata con Fedez, cantante italiano, con il quale ha due figli, Leo e Vittoria. I due vivono a Milano e sono una coppia molto seguita, tanto da aver condiviso la loro storia e vita con la docu-serie The Ferragnez, un successone.

Chiara è stata protagonista degli schermi televisivi, solo poche sere fa, ha condotto infatti per la prima volta uno dei programmi più noti e attesi della televisione italiana, salendo sul palco dell’Ariston.

Chiara Ferragni e il Festival di Sanremo

Su Rai 1, dal 7 all’11 febbraio, abbiamo visto Chiara Ferragni alla conduzione del Festival di Sanremo, accompagnata da Amadeus e dal cantante Gianni Morandi. Il vincitore della 73esima edizione è stato Marco Mengoni, che ha ricevuto il Leone d’Oro.

Durante le serate abbiamo assistito a molti colpi di scena, tra questi quello che ha visto protagonisti Chiara e Fedez, in quanto lui è stato baciato dal cantante in gara Rosa Chemical, oggi infatti non si parla di altro che della presunta crisi tra la coppia data dal gesto avvenuto pubblicamente.

Il cambio look di Chiara

Oltre ad aver notato lo scandalo, che ha alzato un grande polverone, i fan di Chiara hanno anche ammirato la sua bellezza ed eleganza sul palco. L’influencer ha infatti già dalla prima serata dello show, cambiato look, accorciando i suoi capelli e sfoggiandoli in diretta.

Nelle ultime ore ha condiviso diversi contenuti su Instagram. Uno in particolare è stato molto apprezzato: quello in cui si prepara per la Fashion Week. La donna ha condiviso la preparazione della sua acconciatura, pubblicizzando la piastra GHD, appare bellissima con il suo nuovo taglio di capelli a caschetto e con il biondo oro che le dona moltissimo.