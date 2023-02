Acqua calda in casa spendendo zero, ora è possibile: stacca la tua caldaia subito

Sono tempi davvero duri e complessi, quelli che stiamo trascorrendo in questo periodo, in particolar modo a causa del caro energia.

La situazione si è particolarmente complicata a partire dai primissimi conflitti scoppiati in Ucraina durante i primi mesi del 2022, che hanno lasciato delle conseguenze non da poco valide a livello di tutto il territorio europeo.

Come non pensare ad esempio all’aumento sconsiderato del costo delle materie prime (come l’olio di semi di arachidi, tanto per citarne uno), il quale si è riflettuto a sua volta in un’esorbitante inflazione a livello del settore alimentare intero. Oltre a questo ricordiamo poi l’aumento parallelo del prezzo dell’energia, sia per quanto riguarda l’energia elettrica che il gas metano, che ha chiaramente costretto le principali aziende fornitrici d’energia ad aumentare come diretta conseguenza il costo delle bollette mensili dell’energia, con tutto il malcontento che ne è derivato in un secondo momento.

Per dovere di cronaca gli interventi statali da parte del governo italiano (così come quelli di altri governi europei) sono stati fortunatamente tempestivi, e volti a fronteggiare nel miglior modo possibile il caro energia che sta colpendo tutto il continente europeo.

Basti pensare ad esempio al decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter, che tra le cose principali hanno portato il famoso bonus energia da 150 euro detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili in corrispondenza delle voci dei consumi, così come anche le agevolazioni e le detrazioni fiscali per chiunque fosse interessato ad acquistare elettrodomestici di nuova generazione, i quali consumando di meno consentono risparmi considerevoli alla fine dell’anno.

Consigli utili

Tutto questo purtroppo non è bastato a molte famiglie italiane, che malgrado i preziosi aiuti statali rischiano tutt’oggi di andare incontro alla soglia di povertà, non potendosi permettere di sostenere bollette così ingenti, soprattutto nel caso in cui siano composte da 5 o più membri al loro interno, e percepiscano eventualmente un solo reddito.

Ecco quindi che oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio, in modo tale da consumare meno ergiamoci del solito e conseguentemente risparmiare sulle prossime bollette che andrete a pagare. Per quanto riguarda l’impiego dell’acqua calda, il nostro consiglio infatti è quello di adottare uno scaldacqua a pompa di calore. Questo particolare dispositivo è infatti in grado di produrre acqua calda grazie alla presenza di un boiler, che è collegato ad una pompa di calore, in alternativa alla classica resistenza elettrica che troviamo spesso e volentieri.

Confrontando con i consumi medi di un boiler elettrico, la differenza è netta, pari a circa un quarto dell’altro. Questo ci permetterà di risparmiare davvero tanto gas, e avremo così la possibilità di risparmiare moltissimo alla fine dell’anno.