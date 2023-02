“Sei veramente una m***a”: Luciana Littizzetto l’attacca di fronte a tutti

Luciana Littizzetto è una nota comica e conduttrice italiana, è amata soprattutto per il suo essere schietta e sincera. La conduttrice, senza peli sulla lingua, spiazza tutti su Marco Mengoni.

Luciana Littizzetto è una conduttrice, attrice e comica italiana, nata a Torino nel ’64. La donna è estremamente amata e apprezzata dal pubblico italiano per il suo modo di essere diretta ed esplicita, la sua sincerità non ha limiti, ed è questo che l’ha condotta dove si trova ora.

La Littizzetto si è laureata all’Università degli studi di Torino, successivamente si è avvicinata al mondo dello spettacolo italiano, volendone fare parte. Nel 1991, infatti, esordisce in televisione conducendo il programma Avanzi e poi su Radio Due con Hit Parade. Dall’ora il suo nome diviene noto e inizia ad apparire sugli schermi nazionali.

Nel 1997 ha inizio la sua carriera come attrice, debutta nelle sale cinematografiche con Tutti giù per terra e Tre uomini e una gamba. Negli anni della sua carriera ha preso parte a moltissimi film, prendendo molti ruoli in diversi film, diversi programmi e conduzioni.

Oggi la Littizzetto conduce il programma seguitissimo Che tempo che fa, in casa Rai e affiancata dal collega da anni Fabio Fazio. Lei e il collega ospitano ogni domenica personaggi noti nel mondo dello spettacolo e soprattutto al centro della cronaca del momento. Solo poche sere fa, in studio c’era Marco Mengoni.

Marco Mengoni e il Festival di Sanremo

Sabato 11 febbraio si è concluso il Festival di Sanremo, programma seguitissimo e attesissimo dal pubblico italiano. Questa è stata la 73esima edizione, condotta da Amadeus, Gianni Morandi e dall’amatissima influencer Chiara Ferragni.

Abbiamo assistito alle esibizioni dei 22big in gara, contemporaneamente a molti scandali e colpi di scena che hanno sollevato critiche e polemiche le quali non si arresteranno ancora per molto. Alla fine dello show, il Leone d’oro, dunque il primo posto, è stato assegnato a Marco Mengoni, amatissimo e votatissimo dal pubblico.

La Littizzetto vs Mengoni

Dopo la vittoria di Marco Mengoni, dopo i festeggiamenti, il ragazzo è stato ospite della Littizzetto e di Fazio a Che tempo che fa. Dopo aver ricevuto le congratulazioni da parte dei conduttori, ha ricevuto anche una critica. Fazio ha passato la parola a Luciana, chiedendole se avesse domande per Marco.

Marco ha detto: “Io ho paura” (delle domande della Lettizzietto), allora lei ha esultato: “Sei proprio una merda! Quando sei venuto al nostro Sanremo, di bene come eri morto prima di entrare, che avevi paura e le mani fredde. Io ti ho preso le mani e ti ho portato sul palco, e quanta fortuna ti abbiamo portato” (riferendosi al Festival anno 2013).