Postepay, tragedia per tutti gli italiani: da questa data dovrete dirgli addio | Non si torna indietro

Poste Italiane ha annunciato diverse novità per il 2023, che presto dovrebbero diventare effettive e riguarderanno in particolare i clienti PostePay.

I pagamenti con carte di credito e bancomat sono entrati, ormai, stabilmente nelle abitudini degli italiani, grazie anche alla normativa che ha reso obbligatorio, dal 30 giugno 2022, per gli esercenti accettare qualsiasi pagamento, anche minimo, attraverso il POS.

Una novità introdotta con il piano PNRR2 per l’attuazione degli indirizzi di digitalizzazione che prevede un ampio quadro di novità introdotte da luglio 2022. L’obbligo vale per tutti i professionisti titolari di partita iva, ma chiaramente ha una maggiore incidenza per gli esercizi commerciali.

Chi si rifiuta rischia una multa che parte da un minimo di 30 auro a cui va aggiunto il 4% del valore della transazione rifiutata. La normativa però non ha convinto le associazioni di categoria, come FederConsumatori, che hanno chiesto di rivedere al ribasso le tariffe dalle banche per ogni transazione, in modo da rendere più efficace il provvedimento.

Nel corso degli ultimi anni, il Governo aveva introdotto una serie di misure per incentivare l’utilizzo di carte e diminuire quello del denaro contante. La più famosa è stato sicuramente il sistema di Cashback, che permetteva a tutti gli iscritti all’App Io di recuperare il 10% delle spese effettuate elettronicamente fino ad un massimo di 150 euro.

Le novità per i clienti Postepay

Nonostante le critiche, il sistema del cashback ha riscosso un enorme successo, tanto da essere replicato nella formula da Poste Italiane che ha esteso il servizio a tutti i clienti PostePay. Il cashback, nella formula ideata da Poste Italiane, permette il rimborso del 10% per ogni 10 euro di spesa, fino ad un massimo giornaliero di 10 euro.

Inoltre, Poste Italiane ha stipulato nel tempo una serie di convenzioni con alcuni esercenti che permettevano di accedere a ulteriori sconti per ogni transazione effettuata con i sistemi Paga con PostePay e codice Postepay. Anche questa iniziativa ha riscosso successo tra i clienti di Poste Italiani felici di ricevere un rimborso, anche se modesto, per i propri pagamenti giornalieri.

Il sistema di cashback di Poste Italiane è rimasto in vigore per tutto il 2022 ed è stato confermato nei primi mesi del 2023. Purtroppo, secondo le ultime notizie, nei prossimi mesi i clienti dovranno dire addio al cashback di Poste Italiane. Non è ancora chiaro se l’eliminazione del sistema di rimborso possa essere rimpiazzato con nuovi incentivi per i possessori di PostePay o Bancoposta, oppure scomparirà dalla circolazione come successo per quello associato all’App IO