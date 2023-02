Monte dei paschi di Siena, correntisti nell’oblio: chiusura di sportelli bancomat a non finire | Ecco cosa sta succedendo

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito al sempre più graduale passaggio dall’utilizzo ai contanti alle carte di credito, carte di debito e via dicendo, con i pagamenti elettronici che ormai fanno da padrone.

Grazie all’avvento degli smartphone di ultima generazione (come iPhone 14 Pro e Samsung Galaxy S22, per esempio), infatti, è presente un chip NFC che è in grado di effettuare pagamenti in maniera semplice e veloce, e questo al giorno d’oggi rappresenta un metodo preferito da milioni e milioni di utenti per pagare.

In particolare la situazione in Italia è molto grave in tal senso: sempre più filiali infatti rischiano di chiudere, e le chiusure stanno continuando ininterrottamente nel corso di questi mesi. Lo stesso vale per la banca Monte dei Paschi di Siena, per cui sta accadendo la stessa cosa: secondo le ultime analisi, infatti, sono previste le chiusure di circa 130 filiali bancarie, in un processo di costante transizione che durerà fino al 2024.

Di queste, circa il 46% è localizzata nella parte settentrionale dell’Italia, mentre il 39% nella parte centrale, e infine il 15% all’interno del Sud Italia.

A prender parola è stato l’amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, ovvero Luigi Lovaglio, il quale ha delineato l’obiettivo di riduzione da parte dell’azienda, che consiste nella chiusura di più di 100 filiali entro la fine del 2024. Diversi sarebbero i parametri di inclusione ed esclusione per la chiusura delle filiali, tra cui rientrano ovviamente il bilancio economico di ogni filiale, così come anche la copertura a livello del territorio in cui sono presenti.

I dettagli sul futuro

Nonostante la progressiva chiusura delle filiali delle banche, l’amministratore delegato ha aggiunto che saranno presenti alcuni programmi rivolti a salvaguardare e prendersi cura della clientela, riuscendo in questo modo a limitare al massimo qualsiasi disagio che i clienti potrebbero manifestare nel corso di questo eventuale passaggio, o transizione che dir si voglia.

Ricordiamo infatti che questa rappresenta una criticità non da poco soprattutto per gli anziani, che sono poco avvezzi all’utilizzo di sistemi mobile come l’home banking e quant’altro. Per essere in grado di prelevare denaro in contanti, spesso e volentieri gli anziani sono costretti a percorrere decine di kilometri, pur di arrivare alla filiale della propria banca (o di altre banche, eventualmente) più vicina all’indirizzo di residenza.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito alla chiusura delle filiali italiane da parte di Monte dei Paschi di Siena, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.