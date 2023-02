Elettra Lamborghini, il cambiamento fisico è impressionante: in lingerie fa sognare le menti

La cantante Elettra Lamborghini è molto amata e seguita da milioni di fan e seguaci sui social, dove è molto attiva. Una delle sue ultime storia sconvolge tutti: è cambiata moltissimo.

Elettra Miura Lamborghini è una cantante e considerata anche un personaggio televisivo noto non solo in Italia ma anche in altri paesi. E’ nata a Bologna ed è nota oltre che per il suo talento musicale, anche per la sua famiglia, e la sua eredità.

La cantante appartiene alla famiglia Lamborghini, produttrice di auto di lusso, la sua eredità, per tale motivo, non è indifferente agli occhi della critica. Molto spesso il suo nome si legge sui tabloid e al gossip italiano non sfugge niente riguardo la vita privata della donna.

Elettra ha anche partecipato a diversi show televisivi stranieri, dove durante la sua partecipazione ha dato modo al pubblico di conoscere diversi aspetti del suo carattere ed è stata apprezzata per la sua determinazione e forza di volontà, si è fatta rispettare in ogni momento.

Elettra è sposata con un noto Dj olandese, Afrojak. I due hanno celebrato le nozze nel 2020 e insieme amano viaggiare molto, si affiancano in ogni tour e anche nelle giornate in cui amano rilassarsi insieme e lontani dai paparazzi.

Elettra social

Elettra ha tantissimi fan e seguaci sui social, crea infatti molti contenuti principalmente su Instagram, dove la vediamo in ogni condizione possibile: che sia truccata o in mise casalinga, non nasconde nessun suo aspetto e incita le donne a sentirsi bene con loro stesse. Molte volte diverte i suoi seguaci con il suo umorismo e lascia conoscere a tutti anche quel suo aspetto.

Ogni giorno la cantante da il suo buongiorno ai fan, con diverse storie Instagram e durante la giornata ama mostrare ciò che fa e dove va, senza veli, si riprende anche nel letto o mentre fa colazione.

La storia che ha lasciato tutti senza fiato

Pochissime ore fa Elettra Lamborghini, come è solita fare, ha condiviso su Instagram diverse storie, in una in particolare però, è risaltato un dettaglio agli occhi dei fan. La cantante è molto bella e una sua caratteristica sono le forme che la rendono molto attraente, non ha mai fatto diete specifiche ma ama lo sport.

Nello scatto che Elettra ha caricato, sembra proprio che sia in grandissima forma fisica, appare radiante e stupenda, il suo fisico è impeccabile e lo si nota nonostante indossi un bellissimo vestitino elegante.