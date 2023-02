Casa calda senza bolletta, stacca subito i tuoi termosifoni: non servono più

Tutta l’Italia, ma più in generale l’Europa, nel corso degli ultimi mesi ha sofferto particolarmente del caro energia. Questa situazione si è aggravata in particolar modo quando sono scoppiati i primi conflitti in Ucraina, che hanno portato con sé delle cicatrici non da poco sul panorama europeo.

In primis ricordiamo l’aumento folle del costo delle materie prime (basti ricordare l’impennata dell’olio di semi di arachidi, per esempio), che si è riflettuto a livello di tutto il settore alimentare in generale.

Oltre a questo ricordiamo soprattutto l’aumento folle del costo dell’energia elettrica e del gas metano: questo a sua volta ha costretto le principali compagnie fornitrici d’energia (come Enel Energia, tanto per fare un esempio) ad aumentare di conseguenza il costo generale delle bollette mensili dell’energia, creando non poco scompiglio a livello di tutto il territorio europeo.

Il governo italiano, così come quello di tante altre nazioni europee, fortunatamente. non si è tirato indietro in questo, attuando non pochi provvedimenti volti proprio a fronteggiare il caro energia, ed aumentare in particolar modo la fetta di popolazione più bisognosa.

Tra i principali aiuti ricordiamo senz’ombra di dubbio il bonus energia da 150 euro (che possono essere detratti senza problemi dal costo delle bollette mensili dell’energia), associato anche a tutte quelle detrazioni e agevolazioni fiscali volte ad incentivare l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, i quali avendo una classe d’efficienza energetica più alta consentono di consumare meno e conseguentemente risparmiare sulle bollette mensili dell’energia.

Nonostante tutti questi consistenti e preziosissimi aiuti da parte del governo italiano (e dalle regioni, peraltro), rimangono ancora tantissime le famiglie italiane che rischiano di andare seriamente incontro alla soglia di povertà, soprattutto quando sono composte da 5 o più membri al loro interno, e non riescono quindi a sostenere il peso di bollette così ingenti da pagare.

Consigli utili

Ecco quindi che vi forniremo qualche accorgimento utile e trucchi per risparmiare più energia possibile, e conseguentemente risparmiare cifre considerevoli alla fine del mese.

I riscaldamenti sono uno dei consumi principali all’interno delle voci delle bollette mensili, soprattutto nel corso di questi freddi mesi autunnali e invernali.

Come si può riuscire quindi a risparmiare nei riscaldamenti? La soluzione in questo caso è rappresentato dal termocamino, che rappresenta una più che valida alternativa alle caldaie tradizionali. Uno dei vantaggi principali dei termocamini, inoltre, è che possono associarsi ad altri impianti di riscaldamento già presenti all’interno dell’ambiente domestico.

Nella fattispecie il camino farebbe uso di biocombustibili, come possono essere il pellet o la legna. Oltre al grande risparmio economico, infine, questa rappresenta una valida scelta dal punto di vista ambientale, portando ad un minor impatto ecologico.