63.000€ per un iphone di 13 anni fa : è tutto vero | Ecco perchè

Al giorno d’oggi, gli smartphone hanno preso sempre più piede all’interno di tutto il mercato mondiale, facendo sempre più parte della nostra quotidianità di tutti i giorni.

Siamo tendenzialmente soliti dividere gli smartphone in dispositivi di fascia alta, fascia media (per chi cerca un buon rapporto qualità / prezzo), e infine fascia bassa per chi non ha particolari esigenze in termini di potenza di calcolo e sensore della fotocamera. Uno degli smartphone top di gamma senz’ombra di dubbio più ambiti è l’iPhone, che possiamo considerare come uno dei capostipiti di questa categoria, dando la nascita anche alle app come le conosciamo oggi, che svolgono le più disparate funzioni.

Come accade spesso per altri oggetti di collezionismo, succede di frequente che i primi modelli di smartphone diventino dei veri e propri oggetti di culto e di collezionismo, e c’è perfino chi è pronto a sborsare migliaia e migliaia dii euro (o dollari) per poterne avere uno all’interno della sua collezione personale.

È il caso di un modello di iPhone, che è stato recentemente venduto alla straordinaria cifra di 63.356 dollari e 40 centesimi, e non stiamo parlando chiaramente di iPhone 14 Pro simili. Stiamo parlando invece di un iPhone di prima generazione, che risale addirittura al 2007.

Con più di 15 anni dietro, questo oggetto ormai rarissimo sarebbe stato venduto all’asta ad opera di LCG Auctions. In questo caso la cifra pagata corrisponderebbe a più di 100 volte il prezzo originale di lancio sul mercato, che nell’ormai lontano 2007 ammontava a “soli” 599 dollari. Le condizioni ovviamente sono più che ottime, e sembra quasi pari al nuovo, senza la minima avvisaglia di usura o altro.

I dettagli dell’iPhone

Per andare nello specifico, l’iPhone è infatti racchiuso all’interno della sua scatola originale, e questa non è nemmeno stata aperta o manomessa: basti pensare infatti che il cellophane è perfettamente integro, sulla superficie esterna della scatola.

In questo caso parliamo di un modello da 8 GB di memoria (un taglio decisamente minore rispetto a tutti i modelli di iPhone che vengono venduti attualmente). Ricordiamo che nel 2007 i tagli disponibili erano pari rispettivamente a 4, 8 e 16 GB di memoria per l’archiviazione di foto e video. Così come all’epoca, anche questo iPhone presentava un contratto telefonico obbligatorio con la compagnia telefonica americana AT&T: ricordiamo infatti che in America spesso e volentieri gli iPhone sono venduti assieme ad un contratto telefonico concomitante, da stipulare al momento dell’acquisto dello stesso smartphone.

Non ci resta dunque che attendere, per vedere quali saranno i prossimi iPhone venduti all’asta, al prezzo di cifre esorbitanti.