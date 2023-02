Ricordate Maya, la figlia di Antonella Clerici? Oggi ha preso la stessa strada della mamma | Ecco cosa fa

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate d’Italia, ama aggiornare i suoi fan sulla sua vita privata. Tra le sue ultime storie su Instagram, una racconta della figlia Maya.

Antonella Clerici è una nota conduttrice italiana, molto amata da diversi target di pubblico. E’ molto seguita sia dietro gli schermi che sui social, ama condividere con i fan tutti i dettagli della sua vita e della sua quotidianità. La conduttrice è nata nel 1963 a Legnano.

La Clerici ha iniziato la sua carriera durante gli anni ’80, apparendo prima in Rai e poi in casa Mediaset, presentando inizialmente programmi sportivi e di seguito, dal 2008 ha raggiunto la massima notorietà presentando La prova del cuoco, in onda su Rai 1. Dopo il grande successo per il programma di cucina, ha condotto anche il Festival di Sanremo, Il treno dei desideri, Ti lascio una canzone, Tutti pazzi per la tele, Lo Zecchino d’oro e The Voice Senior.

Il suo primo approccio al mondo dello spettacolo, è però avvenuto nel 1985, ha preso parte nel programma Teleporter. Oggi Antonella convive con il suo compagno Vittorio Garrone ma è stata sposata con Pino Motta, poi Sergio Casa e ha avuto una figlia che ama con Eddy Martens.

La figlia avuta con quest’ultimo si chiama Maelle, chiamata anche Maya. Antonella e la giovane ragazza si amano molto e sono legatissime.

Maya, la figlia di Antonella

Maya è nata nel 2009, oggi ha 13 anni ed è l’unica figlia di Antonella, per questo motivo forse, le due sono molto legate e condividono ogni piccola cosa.

La famiglia della giovane ragazza è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, Antonella stessa ha dichiarato diverse volte di volerla tutelare in qualsiasi modo possibile, motivo per il quale Maya non ha neanche i profili social. Nonostante questo, spesso appare nelle storie e nei post della conduttrice che condivide con i seguaci tutte le attività che fanno insieme.

Il post di Antonella Clerici

Nelle ultime ore, una delle storie Instagram che Antonella Clerici ha voluto condividere con tutti i suoi seguaci sul social, riguardano la figlia. Nella storia di Antonella, appare Maya intenta a preparare una torta, ereditando dalla mamma la passione per la cucina.

Il 21 febbraio è il giorno del compleanno di Maya, per questo si vede la giovane preparare la torta di compleanno. Antonella nel video dice: “Ecco Maya, sta preparando la sua torta di compleanno e sta stuccando con la panna la torta alla nutella”.