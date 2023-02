Mara Venier, lacrime in diretta tv: sconvolta dalla situazione

Mara Venier è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano, ormai è conosciuta da tutti come ‘Zia Mara’ e tutti le vogliono bene. L’ultimo video sui social commuove tutti.

Mara Venier è il nome di Mara Povoleri, conduttrice televisiva, opinionista, attrice ed ex modella italiana. E’ amata da tutti gli spettatori italiani che la seguono proprio per la sua empatia ed energia, infatti i suoi modi “familiari” hanno condotto il pubblico a soprannominarla “Zia Mara”.

La conduttrice oggi ha 72 anni portati benissimo, sia fisicamente che per l’energia che ha sia sotto che fuori dai riflettori. La donna è capace di trasmettere tutta la sua positività oltre gli schermi del pubblico.

La Venier è originaria di Venezia, città che ama e in cui torna ogni volta che ne ha la possibilità in quanto per lavoro si è trasferita anni fa a Roma. La sua carriera è iniziata intorno ai primi anni ’80, apparendo sotto ai riflettori inizialmente come attrice. E’ apparsa poi come conduttrice raggiungendo grande notorietà negli anni ’90, conducendo Domenica In, programma che dopo 14 stagioni, ancora presenta.

L’ultimo video sul web, dove Mara appare, è stato caricato pochissime ore da una donna appartenente allo spettacolo italiano, Andrea Delogu.

Il post di Andrea Delogu

Andrea Delogu è un’attrice, scrittrice e conduttrice televisiva e radiofonica italiana. E’ nata nel 1982, oggi ha 40 anni ma ha realizzato una carriera molto soddisfacente, nonostante gli ostacoli. E’ nota per aver avuto una carriera molto difficile.

Andrea è stata in una comunità di recupero di San Petrignano, da quando era molto piccola, infatti è lì che i suoi genitori si sono conosciuti. La donna ha raccontato i dettagli della sua infanzia nel libro “La collina”, pubblicato nel 2014, esprimendo su carta i suoi pensieri e raccontando a tutti i suoi ricordi e le sue esperienze all’interno della comunità. Successivamente ha pubblicato altri libri come il primo, approfondendo alcuni argomenti che le appartengono e l’hanno formata.

Le lacrime di Mara Venier

Andrea Delogu ha condiviso su Instagram, solo poche ore fa, un video in cui appare con Mara Venier, era infatti invitata nello studio della trasmissione della conduttrice. Mara le ha parlato a cuore aperto, definendosi per lei come una mamma.

Andrea ha scritto: “Sono ancora scossa e grata di tutto questo amore, grazie Mara, grazie. La tua generosità è infinita e preziosissima. Sei davvero come ti descrivono, pazzesca e stupenda!”. Durante la puntata, Zia Mara si è commossa mentre diceva ad Andrea di essere orgogliosa del suo percorso e di dove è arrivata, le due commosse, si sono poi abbracciate.