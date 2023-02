Lavatrice, idea geniale per risparmiare: consumi il 75% in meno | Ti basta accenderla così

Come ormai ben sappiamo da diverso tempo, il caro energia sta colpendo tutta l’Europa, portando non pochi problemi economici non solo all’Italia, ma all’Europa intera.

Tutto è iniziato per la precisione con i primi conflitti in Ucraina, che hanno portato con sé diverse conseguenze non solo economiche ma anche energetiche. Basti pensare innanzitutto all’aumento che abbiamo registrato a livello delle materie prime, che ha portato un’inflazione mai vista prima d’ora nel settore alimentare.

Ciò che più ci ha colpiti però è stato il rialzo sconsiderato e dissennato dei costi dell’energia, sia per quel che riguarda l’energia elettrica che anche per il gas metano. In base ad alcune stime recenti, infatti, il costo delle bollette sarebbe aumentato fino al 50% rispetto alle corrispettive bollette pagate nel corso dell’anno immediatamente precedente.

Andando maggiormente nello specifico, il governo italiano ha fortunatamente attuato sin da subito diversi provvedimenti, atti proprio a fronteggiare il caro energia, e aiutare in particolar modo le popolazioni più bisognose. Tra i provvedimenti principali adottati a seguito del decreto Aiuti-Bis e del decreto Aiuti-Ter, menzioniamo in particolare il bonus energia pari a 150 euro, detraibili direttamente dalle voci dei consumi a livello delle bollette mensili, oltre a tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali per chiunque fosse eventualmente intenzionato all’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, i quali consumando meno permettono di risparmiare conseguentemente sulle prossime bollette dell’energia.

Purtroppo diverse famiglie italiane, nonostante tutti i preziosi aiuti pervenuti dal governo, non sono riuscite a sostenere il peso di bollette dell’energia così ingenti, e rischiano tutt’oggi di andare incontro alla soglia di povertà, soprattutto nel caso in cui siano composte da 5 o più membri al loro interno. Ecco quindi che abbiamo deciso di fornirvi qualche accorgimento utile, in modo tale da risparmiare energia elettrica, e conseguentemente risparmiare sulle prossime bollette mensili che vi arriveranno a casa.

Consigli utili

Gli elettrodomestici come ben sappiamo sono una delle voci che più consumano in termini energetici all’interno dell’economia domestica. Quest’oggi in particolare andremo a focalizzarci in particolare sulla lavatrice, che noi tutti utilizziamo pressoché quotidianamente per pulire e rendere profumati i nostri vestiti.

Uno dei consigli e raccomandazioni principali che possiamo darvi nell’utilizzo della lavatrice è quello di prediligere la modalità Eco / Ambiente: questa modalità consente infatti di avere consumi sensibilmente ridotti rispetto alla modalità tradizionale, e questo consentirà di risparmiare sia energia elettrica che l’acqua utilizzata rispetto ai programmi normali. In questo caso la lavatrice utilizza temperature minori, e si riscalda in maniera più lenta.

Oltre a questo, cercate di scegliere sempre lavatrici alla più alta classe d’efficienza energetica. Più è alta la classe d’efficienza, infatti, minori sono i consumi, e conseguentemente avremo un risparmio maggiore.