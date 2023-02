Giulia De Lellis si è rifatta dal chirurgo proprio questo: il suo viso è completamente cambiato | prima e dopo sconvolgente

Giulia De Lellis è una delle influencer italiane più seguite d’Italia. La donna ama condividere tutto sui social con i suoi seguaci, però alcuni dettagli non passano inosservati. Ecco cosa si è rifatta Giulia.

Giulia De Lellis è nata nel 1996 a Zangarolo, in Lazio. La donna è considerata un personaggio televisivo ma oggi è nel dettaglio una influencer e modella, ha dato avvio anche ad una sua linea di make-up. E’ molto ama sui social, in particolare su Instagram, nota dalla sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, programma Mediaset. Con il passare del tempo Giulia è divenuta per molti un vero e proprio idolo.

L’influencer ha studiato presso l’istituto di moda Nettuno, il suo talento e la sua passione nell’ambito le hanno permesso di distinguersi e divenire nota. Nel 2016 ha partecipato a Uomini e Donne, programma che le ha aperto le porte nel mondo dello spettacolo italiano, infatti dopo poco tempo ha partecipato al Grande Fratello Vip.

Giulia è molto nota per aver scritto e pubblicato un libro nel 2019, best seller nel nostro Paese Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!, libro Mondadori che lei ha scritto per raccontare i dettagli della fine della sua relazione con Andrea Damante, conosciuto a Uomini e Donne.

La ragazza ha un rapporto unico con i suoi fan, la seguono e ammirano ovunque e qualsiasi cosa lei faccia. I suoi seguaci apprendono molto dal suo stile, chiedendole spesso consigli.

Il post su Giulia De Lellis

Giulia De Lellis è una bella ragazza, tutti la ammirano sia per il suo stile che per il suo aspetto estetico. In molti si sono chiesti se anche lei si sia rifatta qualcosa o semplici ritocchini.

Pochi giorni fa, l’esperta di beauty e di medicina estetica Ilenia Furfaro, ha condiviso un video su Instagram riguardo Giulia, spiegando al pubblico dei social cosa l’influencer avrebbe rifatto, facendo ricordo alla chirurgia estetica.

Ecco cosa ha rifatto Giulia

Secondo Ilenia Furfaro, Giulia ha fatto il botox alla fronte, successivamente, una cosa evidente, come spiega la donna, è la rinoplastica al naso. Inoltre, come mostrato nel video, ha fatto un full face di acido ialuronico, andando a modificare così anche il mento, le labbra e gli zigomi.

Ilenia specifica poi: “Video realizzato non per screditare ma semplicemente per mettere alla luce la chirurgia e medicina estetica che non viene ammessa da tante influencer, amatevi per quello che siete prima di tutto, se poi avete intenzione di sentirvi meglio con voi stessi attraverso la chirurgia o medicina estetica, sentitevi libere di chiedere”.