Elettrodomestici, ricordati di staccare anche la spina a questi: da spenti continuano a consumare

Sono tempi duri e difficili non solo per l’economia italiana, ma anche quella europea in generale. Il caro energia ha infatti colpito sin dall’anno scorso, quando i primi conflitti scoppiati in Ucraina hanno portato delle cicatrici non da poco, sia per quanto riguarda l’aspetto economico che energetico.

La prima e principale conseguenza che la guerra ha portato con sé è stato l’aumento del costo dei prodotti alimentari (basti ricordare in primis l’olio di arachidi), che si è riflettuto a sua volta portando un’inflazione a livello di tutto il settore alimentare.

Oltre a questo, la conseguenza principale è stata senz’ombra di dubbio l’aumento sconsiderevole del costo dell’energia, sia elettrica che del gas metano, il quale ha costretto tutte le principali compagnie distributrici d’energia (tra cui in particolare Enel Energia, per quanto riguarda il territorio italiano) ad aumentare il relativo costo delle bollette mensili, creando non poco malcontento all’interno della popolazione europea.

Per fortuna i principali governi di tutta Europa (tra cui in particolare l’Italia) hanno prontamente preso provvedimenti, per aiutare le fette di popolazione più bisognose di aiuti economici. Tra i decreti ricordiamo in particolare l’Aiuti-Bis e l’Aiuti-Ter (con il decreto Aiuti-Quater prossimamente in arrivo) che hanno introdotto il bonus energia da 150 euro, detrazioni e agevolazioni fiscali per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, oltre a tutti i bonus di carattere regionale.

Nonostante tutto, questo purtroppo non è bastato per milioni e milioni di famiglie italiane che si sono ritrovate seriamente a rischio per la soglia di povertà, dato che le bollette aumentano inesorabilmente ed è sempre più difficile e complicato sostenerle, soprattutto quando si tratta di famiglie composte da 5 o più membri al loro interno, e percepiscano un solo reddito a livello dell’intero nucleo famigliare.

Consigli utili

Gli elettrodomestici sono senz’ombra di dubbio i dispositivi che consumano maggiormente all’interno dell’ambiente domestico. Ecco quindi che abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio e accorgimento utile per consumare meno, e conseguentemente risparmiare sulle prossime bollette dell’energia.

In particolare sono presenti alcuni dispositivi che, nonostante siano comunque non in funzione, rimangono in stand-by. È il caso per esempio della televisione, così come il decoder satellitare, o anche il forno a microonde. Spesso sono proprio le luci di stand-by infatti a consumare sensibilmente energia.

Il nostro consiglio in questi casi quindi è quello di staccare l’alimentazione di questi elettrodomestici e spegnerli definitivamente, in modo tale da consumare meno risparmiare cifre considerevoli alla fine del mese.