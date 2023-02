L’allarme arriva direttamente dalla Questura di alcune di città italiane che invita ad avvertire immediatamente i carabinieri chi si trova in situazioni come queste.

I rincari di luce e gas, nel corso dell’ultimo anno, hanno colpito indistintamente cittadini e imprenditori con bollette per le forniture che sono arrivate alle stelle. Lo scenario degli aumenti si presenta in un momento già molto delicato per il passaggio al mercato libero dell’energia.

Da gennaio 2024, salvo ulteriori proroghe, tutte le utenze dovranno abbandonare il cosiddetto Mercato tutelato per affidarsi ad uno dei fornitori che opera in regime di mercato libero. Questo produce effetti anche sull’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che fino ad oggi pubblica le tariffe vigenti e che dal prossimo anno dovrà invece vigilare sulla corretta concorrenza tra le diverse aziende presenti.

I consumatori potranno, così, scegliere liberamente il proprio fornitore di energia elettrica e gas, confrontando le diverse tariffe proposte. Alcuni gestori propongono anche contratti che comprendono entrambe le forniture a prezzi più vantaggiosi.

D’altro canto, la liberalizzazione espone maggiormente il consumatore al rischio di truffe e di trovarsi vincolato da contratti tutt’altro che vantaggiosi. A fronte della promessa di lauti risparmi, è facile incappare in qualche contratto truffa, che viene proposto sia via call center che da venditori porta a porta.

Come accorgersi di una truffa su luce e gas

Le autorità avvertono i cittadini che i rischi non sono solo quelli di firmare contratti poco vantaggiosi, ma anche quello di aprire le porte di casa a veri e propri malviventi. Diversi casi di truffatori che si sono introdotti con l’inganno all’interno degli appartamenti di onesti cittadini sono stati segnalati da trasmissioni televisive come Striscia la notizia e Le Iene.

Anche la Questura di Trieste ha diramato una nota in cui avverte i cittadini di possibili truffatori che si fingono operatori autorizzati dai gestori di gas e luce: “Si presentano alla porta come tecnici ACEGAS o ENEL con la scusa di controllare il contatore del gas e della luce ma, in realtà, raggirano le persone facendosi consegnare soldi o sottraendo beni e altre cose di valore”.

E’ importante ricordare che nessun Ente manda persone a casa per il pagamento delle bollette o per effettuare rimborsi. Gli operatori autorizzati hanno tutti un codice di riferimento ed è possibile verificare la validità del tesserino chiamando il numero del proprio gestore prima di aprire la porta a sconosciuti. In caso ci si trovi in situazioni sospette è bene contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112.