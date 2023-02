Lavastoviglie, quel tasto serve proprio a quello: non lo usa nessuno ma ti salva la vita

I tempi che stiamo vivendo nel corso di questi ultimi mesi sono davvero complicati, sotto un piano sia economico che energetico.

L’evento che ha senz’ombra di dubbio destato maggior preoccupazione e ha avuto maggior risonanza a livello di tutto il continente europeo è indubbiamente il conflitto scoppiato in Ucraina circa un anno fa o poco più, che si è inevitabilmente riflettuto a livello di tutta l’Europa, con strascichi e conseguenze non da poco che ci portiamo appresso ancor oggi, in quanto cittadini europei.

Basti pensare all’aumento sconsiderato del costo delle materie prime, parallelamente all’aumento dei costi dell’energia (sia essa elettrica che del gas metano), che hanno inevitabilmente portato ad un aumento folle del costo delle bollette mensili da parte delle principali compagnie fornitrici.

Questo ha portato tantissime famiglie in seria difficoltà nel pagamento delle bollette, che spesso e volentieri faticano ad arrivare alla fine del mese. Analizziamo più nel concreto la situazione, andando ad approfondire determinati aspetti per risparmiare.

Al giorno d’oggi sono davvero numerosissimi e variegati gli elettrodomestici che utilizziamo all’interno dell’ambiente domestico, soprattutto considerando che rappresentano in larga parte una delle voci che detengono i consumi maggiori in casa. Tra forno elettrico, forno a microonde, lavatrice, lavastoviglie, asciugatrice, frigorifero e chi ne ha più ne metta, sono veramente tanti i dispositivi di cui facciamo uso quotidianamente per svolgere le nostre mansioni domestiche.

Accorgimenti utili

Quest’oggi in particolare andremo a focalizzarci sulle lavastoviglie, dispositivi che sono entrati sempre più a far parte della nostra vita quotidiana, andando a sostituire quello che era il lavaggio a mano con guanti e detersivo. Nello specifico oggi vi forniremo qualche consiglio utile in merito all’utilizzo della lavastoviglie, in modo tale da risparmiare più energia elettrica possibile, e risparmiare conseguentemente sulle prossime bollette dell’energia che vi arriveranno a casa.

In particolare oggi andremo a focalizzarci su uno specifico tasto presente sulla superficie della lavastoviglie, che in molti colpevolmente ignorano. Si tratta del pulsante adibito all’attivazione della modalità Eco (conosciuta anche con il nome di modalità Ambiente, in alcuni casi), presente nella stragrande maggioranza degli elettrodomestici di nuova generazione. Questa particolare modalità è infatti contraddistinta da consumi sensibilmente ridotti rispetto alle altre modalità di lavaggio, e questo chiaramente può influire in maniera senz’ombra di dubbio positiva sul bilancio dei consumi dell’energia, e sulle prossime bollette.

Oltre al punto di vista energetico ed economico, inoltre, questa modalità è assolutamente favorevole da un punto di vista ambientale, essendo sostenibile: i consumi minori infatti ad un minor impatto dal punto di vista ecologico, con tutti i pregi che porta di conseguenza.