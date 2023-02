Cellulare acceso e cancro, arriva la risposta: purtroppo è tutto vero

Nel corso degli ultimi dieci anni, il mondo degli smartphone si è davvero ampliato su scala mondiale, arrivando praticamente a tutte le persone, dai più piccoli ai più grandi. Al giorno d’oggi il mercato mondiale propone centinaia (se non migliaia) di modelli diversi, che ben rispondono alle esigenze e ai bisogni di ogni utente, da quello più smaliziato ed esigente, fino a chi cerca un buon rapporto qualità / prezzo e si accontenta facilmente.

Pensare di uscire oggi senza il proprio smartphone appresso è praticamente inconcepibile, dal momento che esso ci aiuta in tantissime funzioni e attività quotidiane, grazie alla perfetta integrazione con tutte le sue numerosissime app, come Google Maps e tante altre simili.

Come tutte le cose, oltre agli aspetti positivi bisogna sempre considerare il rovescio della medaglia: in alcuni casi infatti lo smartphone si può rivelare dannoso per la nostra salute. Scopriamo insieme i motivi dietro questi danni, e in particolare come evitarli in maniera intelligente ed efficace.

A seguito di 20 anni di continui studi a riguardo, gli scienziati e gli esperti sono giunti alla conclusione secondo cui i campi elettromagnetici potrebbero potenzialmente essere cancerongeni per l’organismo umano. Di conseguenza, dormire con il cellulare vicino potrebbe eventualmente portare alla futura insorgenza di cancro, anche se al momento non vi è ancora una prova evidente riguardo questa teoria, quindi bisogna rimanere abbastanza cauti.

A prender parola è stata l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per mezzo della sua Agenzia Internazionale, che avrebbe così classificato questo come un potenziale pericolo. Non sarebbe dello stesso parere invece un giudice del lavoro a Firenze, il quale avrebbe mosso una condanna nei confronti dell’Inail, obbligandolo a corrispondere una rendita da malattia professionale nei confronti di un addetto alle vendite del settore della telefonia.

La ricostruzione degli eventi

A questo addetto sarebbe stato diagnosticato un tumore (fortunatamente benigno, in questo caso) all’orecchio, per cui sarebbe stato comprovato il nesso causa-effetto tra l’uso del telefono e l’insorgenza di cancro.

Gli scienziati avrebbero sollecitato le autorità ad approfondire maggiormente e a valutare con più precisione tutti i rischi che sono correlati all’utilizzo degli smartphone, su cui attualmente c’è una scarsa attenzione.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori studi a riguardo, che arriveranno sicuramente nel corso dei prossimi mesi o anni, per comprovare con dati alla mano questo effettivo nesso causa / effetto tra l’utilizzo del cellulare e l’insorgenza di cancro, che è ormai ampiamente dibattuto da anni ed anni.