Antico ritrovamento, mette in dubbio tutto: la pergamena è incredibile

In Italia siamo da sempre stati abituati a lunga tradizione archeologica, grazie ai numerosi ritrovamenti che di tanto in tanto compaiono sul suolo di tantissime città. Spesso il rinvenimento è totalmente casuale, a causa magari di qualche nuova costruzione o messa d’opera, che getta finalmente luce a dei reperti che erano stati sepolti per centinaia, se non migliaia (nella maggior dei casi) di anni.

Lo stesso sarebbe recentemente accaduto in Israele, dove alcuni archeologi facenti parte dell’Israel Antiquities avrebbero scoperto un oggetto davvero misterioso e inedito: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Nella fattispecie parliamo di un’antichissima pergamena, che sarebbe risalente addirittura al 72 d.C. (con più di 2000 anni alle sue spalle, quindi), e che getterebbe luce su dettagli molto interessanti riguardo gli antichi soldati romani. Questa costituisce una vera e propria testimonianza, che può aggiungere dettagli davvero significativi a quanto già sappiamo.

Per andare più nello specifico, questa pergamena sarebbe stata rivenuta a Masada, che al tempo costituiva la fortezza della Giudea, posizionata a un centinaio di km circa dalla celebre Gerusalemme che noi tutti conosciamo. In base a quanto riportato dai ricercatori israeliani, talaltro, questa pergamena sarebbe stata scritta da parte di un antico soldato romano: entrando più nel dettaglio si tratterebbe di una busta paga.

Chiaramente 2000 anni non sono pochi, e questi si evidenziano in particolar modo nell’usura della pergamena stessa, che ha purtroppo subito alcuni danni a livello della sua struttura. Nonostante questo, è possibile evincere da essa interessanti informazioni che emergerebbero riguardanti l’esercito romano e la sua gestione economica.

Ricostruzione nei dettagli

Sarebbe proprio questa pergamena rinvenuta a Masada che rivelerebbe l’ammontare dello stipendio percepito da un antico soldato romano, con una divisione in tre parti distinte, all’interno delle quali sarebbero comprese anche le trattenute del caso.

I militari romani avevano infatti tutti a disposizione un equipaggiamento standard: di questi, però, alcuni soldati selezionati avevano la possibilità di richiedere forniture extra, che sarebbero proprio riportate all’interno della pergamena rinvenuta a Masada, sottoforma di “detrazioni”. In base a quanto si evince dalla pergamena, inoltre, si tratterebbe di stivali, orzo per il cavallo del soldato stesso e infine una tunica di lino, che sarebbero quindi state detratte dallo stipendio totale del soldato.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti da parte degli archeologi israeliani, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi, per avere ancor più informazioni di quelle di cui disponiamo attualmente.